Корпоративные праздники и мероприятия — лучшее решение для вашей компании от «SMG event»

Основной способ наладить приятельские отношения между сотрудниками — создать им общие впечатления, предложить вариант отлично провести время. Проще всего обеспечить это с помощью вечеринки, «ивента» — чтобы организовать такое мероприятие, вам понадобятся услуги event агенства.
Каждая компания — это уникальный «организм» со своими особенностями и памятными датами. Нужно ли их праздновать?
Конечно нужно. Есть стереотип о том, что сотрудники воспринимают такие мероприятия как «социальную повинность», но это как раз результат плохой организации. Задача нашего агенства — сложить положительное впечатление у ваших сотрудников и сделать так, чтобы они с нетерпением ждали следующего приглашения на корпоративный праздник.
Почему стоит ввести практику корпоративных ивентов, если вы ещё этого не сделали:
Поначалу сотрудники могут относиться к идее отмечать памятные даты для компании или просто регулярно собираться на неформальном мероприятии предвзято, но в этом нет ничего необычного — люди редко стремятся проводить свободное время на работе. Кейсы event агентства в Барнауле переубедят ваших работников в том, что корпоратив — это пустая трата их времени.
Технически организовать ивент можно и силами компании — обычно этим занимаются все отделы понемногу или специалисты из отдела кадров. Но гораздо лучше, если этим займутся специалисты из нашего агентства — вот несколько причин:
Не исключено, что своими силами можно сделать праздник не хуже, но будет ли это таким же оптимальным решением между ценой, скоростью и качеством? Более того, придётся задействовать для задач своих сотрудников — всем известно, что в ивенте приятно участвовать, но готовить его, да ещё и в режиме аврала мало кому понравится.
Для начала необходимо обсудить с клиентом концепцию желаемого мероприятия. Обращаясь в event агентство, вы можете как прийти со своей идеей праздника, так и запросить помощи у наших специалистов. Мы занимаемся созданием ивентов как по готовым идеям, так в процессе совместной работы с заказчиком.
У нас есть определённые шаблоны успешных корпоративных мероприятий, но это только основа, каркас. Все заказы рассматриваются индивидуально, с учётом особенности фирмы и пожеланий клиента.
Для того, чтобы заказать у нас праздник для сотрудников или инвесторов, необходимо выполнить несколько простых шагов.
После того, как клиент обращается к нам с идеей, мы обрабатываем с ним все возможные варианты, а после того, как достигнуто согласие — приступаем к обсуждению цены. Можете не беспокоиться о «серых платежах» и раздутых сметах — мы работаем по принципу прозрачности и сообщаем о всех расходах, в том числе и потенциальных.
На этапе подготовки помощь клиента нам уже не нужна. Всё зависит от условий, с которым нужно работать. Есть помещение в распоряжении компании? Отлично! Но если нет — тоже ничего страшного, мы его найдём и арендуем по выгодной цене. То же касается оборудования (у нас есть всё необходимое) и декораций, банкета, алкоголя, подарков и т.д.
Оплата происходит только после того, как мероприятие закончено и выполнено так, как указано в договоре с клиентом. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш ивент был качественным и запомнился всем присутствующим надолго.
Фото с сайта рекламодателя
Реклама. Рекламодатель: ООО «СМГ»
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