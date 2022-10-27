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Корпоративные праздники и мероприятия — лучшее решение для вашей компании от «SMG event»

  • 27/10/2022, 14:41
Сейчас отечественный бизнес - в основном средний и крупный, перенимает лучшие наработки тимбилдинга у других стран.

Основной способ наладить приятельские отношения между сотрудниками — создать им общие впечатления, предложить вариант отлично провести время. Проще всего обеспечить это с помощью вечеринки, «ивента» — чтобы организовать такое мероприятие, вам понадобятся услуги event агенства.

Что такое ивент для сотрудников и зачем он нужен?

Каждая компания — это уникальный «организм» со своими особенностями и памятными датами. Нужно ли их праздновать?

Конечно нужно. Есть стереотип о том, что сотрудники воспринимают такие мероприятия как «социальную повинность», но это как раз результат плохой организации. Задача нашего агенства — сложить положительное впечатление у ваших сотрудников и сделать так, чтобы они с нетерпением ждали следующего приглашения на корпоративный праздник.

Почему стоит ввести практику корпоративных ивентов, если вы ещё этого не сделали:

  1. Реальная возможность сплотить коллектив. В эпоху развития технологий сотрудники, которые работают в соседних кабинетах, могут даже не видеться. Ивенты не только развлекают ваших работников, но и позволяют им пообщаться в непринуждённой обстановке.
  2. Поддержка ценностей компании. Доказано, что люди работают гораздо лучше и с большей мотивацией, когда они чувствуют принадлежность к какой-либо структуре.
  3. Повышение уровня взаимопонимания между сотрудниками и руководством. Субординация — формальная или нет, сильно мешает установлению искренних связей. Ивенты дают отличную возможность немного сбросить правила и сократить дистанцию между сотрудниками разных уровней, в допустимом темпе.

Поначалу сотрудники могут относиться к идее отмечать памятные даты для компании или просто регулярно собираться на неформальном мероприятии предвзято, но в этом нет ничего необычного — люди редко стремятся проводить свободное время на работе. Кейсы event агентства в Барнауле переубедят ваших работников в том, что корпоратив — это пустая трата их времени.

Преимущества SMG-event и предложения для вас

Технически организовать ивент можно и силами компании — обычно этим занимаются все отделы понемногу или специалисты из отдела кадров. Но гораздо лучше, если этим займутся специалисты из нашего агентства — вот несколько причин:

  • опыт в организаторской деятельности — так как мы годы занимаемся праздниками для крупного и среднего бизнеса, мы можем гарантировать своим клиентам отсутствие проблем с организацией;
  • масса рабочих идей, подходящих именно для мероприятий от компании — максимально универсальные варианты, не выходящие за рамки рабочего этикета;
  • у нас уже есть необходимый для работы над праздником штат — нам не нужны ваши сотрудники в качестве помощи, потому сюрприз получится сохранить в секрете, если ваша цель в этом;
  • в оплату наших услуг входят все расходы, а вы, как клиент, получите отчётность по каждой покупке;
  • мы всегда укладываемся в сроки.

Не исключено, что своими силами можно сделать праздник не хуже, но будет ли это таким же оптимальным решением между ценой, скоростью и качеством? Более того, придётся задействовать для задач своих сотрудников — всем известно, что в ивенте приятно участвовать, но готовить его, да ещё и в режиме аврала мало кому понравится.

Как мы работаем

Для начала необходимо обсудить с клиентом концепцию желаемого мероприятия. Обращаясь в event агентство, вы можете как прийти со своей идеей праздника, так и запросить помощи у наших специалистов. Мы занимаемся созданием ивентов как по готовым идеям, так в процессе совместной работы с заказчиком.

У нас есть определённые шаблоны успешных корпоративных мероприятий, но это только основа, каркас. Все заказы рассматриваются индивидуально, с учётом особенности фирмы и пожеланий клиента.

Для того, чтобы заказать у нас праздник для сотрудников или инвесторов, необходимо выполнить несколько простых шагов.

Обсуждение идеи и составление сметы

После того, как клиент обращается к нам с идеей, мы обрабатываем с ним все возможные варианты, а после того, как достигнуто согласие — приступаем к обсуждению цены. Можете не беспокоиться о «серых платежах» и раздутых сметах — мы работаем по принципу прозрачности и сообщаем о всех расходах, в том числе и потенциальных.

Подготовка мероприятия

На этапе подготовки помощь клиента нам уже не нужна. Всё зависит от условий, с которым нужно работать. Есть помещение в распоряжении компании? Отлично! Но если нет — тоже ничего страшного, мы его найдём и арендуем по выгодной цене. То же касается оборудования (у нас есть всё необходимое) и декораций, банкета, алкоголя, подарков и т.д.

Проведение мероприятия и отчёт

Оплата происходит только после того, как мероприятие закончено и выполнено так, как указано в договоре с клиентом. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш ивент был качественным и запомнился всем присутствующим надолго.

Фото с сайта рекламодателя

Реклама. Рекламодатель: ООО «СМГ»

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