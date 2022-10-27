Штрафы за парковку для водителей в Новосибирске пока вырастут на тысячу рублей

Сессия Заксобрания Новосибирской области поддержала в первом чтении законодательную инициативу депутатов горсовета Новосибирска о повышении штрафов за парковки в неположенных местах. К таким местам относятся детские и спортивные площадки, зеленые пространства и так далее.

— В нашем регионе есть проблемы с культурой вождения, так как нарушители, которые бросают машины на газонах или детских площадках, делают это осознанно, — говорит зампредседателя комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Дарья Карасева. — Они будут продолжать это делать и при штрафе 3 тысячи рублей. Поэтому нужно повысить штраф до 5 тысяч рублей, а деньги, которые поступят в бюджет, направить на оборудование бесплатных парковочных мест. Тем самым мы сможем решить несколько вопросов.

Напомним, что, как ранее отмечали депутаты горсовета, в настоящее время размер штрафа в Новосибирске составляет от 1 до 2 тысяч рублей, что для владельцев дорогостоящих транспортных средств фактически неощутимо. Последний раз эти штрафы в регионе индексировались в 2010 году. В то же время в других областях верхняя планка уже доходит до 5 тысяч рублей. В Новосибирской области их пока решили поднять до 3 тысяч, но не исключили дальнейшего повышения.

При этом, как было сказано в ходе сессии, одновременно необходимо проработать и правоприменительную практику. По информации зампредседателя комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Евгения Смышляева, опыт предыдущих лет показывает, что при масштабности нарушений и при столь скромных действующих суммах штрафов к ответственности привлекается лишь незначительная часть любителей парковаться там, где не положено.

— Есть проблемы в правоприменительной практике, — говорит Смышляев. — Согласно анализу, который представили на комитете, было всего 400 дел и протоколов за год. Мы понимаем, что нарушений в сотни раз больше, но не хватает сотрудников для их оформления, имеются и другие проблемы.

— Как не идешь — на газоне стоят автомашины за 7—8 млн рублей, — говорит Панферов. — Штраф должен быть штрафом, а не просто процессом выдачи бумажек из своего кошелька. Попрошу членов комитета вопрос тщательно посмотреть, штраф должен быть повышен, штраф в 3 тысячи — ни о чем.

По мнению первого вице-спикера Андрея Панферова, наказание должно быть финансово ощутимым для водителя.

Еще одно предложение депутатов: начислять сумму штрафа пропорциональную стоимости автомобиля.

Напомним, что предложение законодательной инициативы о повышении штрафов за парковки в неположенных местах было принято по инициативе мэра Новосибирска по итогам двух постоянных комиссий горсовета — по городскому хозяйству и местному самоуправлению — в середине сентября.

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