В театре «Глобус» пройдет новогодняя кампания

Веселое новогоднее погружение «Дед Мороз на дне морском» наполнено удивительными приключениями, яркими событиями и остроумными диалогами. В канун Нового года каждый из нас с нетерпением ожидает подарков от Деда Мороза. Он и елку расцветит гирляндами, и закружится в хороводе с ребятами, и зажжет праздничные фейерверки. Но разве можно было представить, что однажды волшебный дедушка прямиком из заснеженного леса угодит на дно морское?! Сколько невероятных чудищ повстречает он в подводном мире, сколько веселых приключений переживет! А все потому, что новогодний праздник одинаково нужен всем – и на суше, и на море, и в небесах. В постановочной команде премьерного спектакля: режиссер Игорь Теплов (Москва), сценограф и художник по костюмам Анастасия Александрова (Москва), композитор Николай Пархоменко.

В новогодние каникулы малышам и их родителям представится возможность увидеть спектакль «Птичка – на счастье!». В камерном пространстве спецпомещения детей от двух до шести лет ждет «снежный поход для baby-публики». Ребята окажутся в настоящем зимнем лесу, где за каждым деревом прячется удивительный сюрприз – спящий лесной житель, упавшая с ветки шишка, большой сугроб или даже Дед Мороз. И конечно, каждому ребенку надолго запомнится встреча с волшебной птицей!

На большой сцене – премьера сказки «Дед Мороз на дне морском» (6+) по пьесе Юрия Алесина, Анны Донатовой. 24 декабря начало в 13.00, 15.30, 18.00; с 25 декабря по 7 января начало в 10.30, 13.00, 15.30, 18.00; 8 января начало в 10.30, 13.00.

В спецпомещении – снежный поход для baby-публики «Птичка – на счастье!» (0+). С 24 декабря по 7 января начало в 11.00, 16.00, 18.30.

Перед началом спектаклей гостей театра будут встречать наряженная елка и любимые сказочные персонажи.

Возраст: 6+