Корпоративные волонтеры Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Вода России»

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской Акции «Вода России» при поддержке ФГБУ «Верхнеобърегионводхоз», комитета по охране окружающей среды мэрии города Новосибисрка (МУП «САХ»), содействии регионального минприроды, ФГБУ «Центр развития ВХК». В мероприятии приняли участие 60 взрослых и 23 ребенка.

Основной состав участников волонтерской акции – сотрудники компаний Новосибирского филиала АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», Макдоналдс и их семьи.

За время уборки корпоративным волонтерам удалось полностью избавить от мусора 4 км береговой линии Обского водохранилища, территорию лесного массива рядом с водным объектом, и собрать 163 мешка бытовых отходов.

«Наша компания принимает участие в волонтерских экологических акциях по уборке леса, рек и озер более 8 лет. Стараемся выбираться семьями. Для детей был организован квест по поиску клада, в ходе которого дети наводили порядок в лесу. Нам бы очень хотелось, чтобы наши дети в дальнейшем не видели всей этой грязи. Чтобы они могли наслаждаться уникальной природой. Поэтому мы с самого детства их учим, чтобы они оберегали природу, не засоряли нашу окружающую среду», — отметил директор Новосибирского филиала АО «ДХЛ Интернешнл» Вячеслав Кузнецов. «На уборке волонтеры собрали огромное количество банок, бутылок, пакетов. В лесном массиве мы находили ямы, доверху забитые мусором. Зрелище не из приятных и очень печальное. Сложно понять поведение людей, кто оставляет после себя мусор, который можно увезти на машине после отдыха. Надеюсь, что ответственных людей постепенно будет становиться больше с каждым годом», — поделилась впечатлением директор по маркетингу компании ООО «ГиД», франчайзи Макдоналдс в России, Олеся Самчелеева. «Хороший настрой и солнечная погода способствовали нам. Хочется поблагодарить всех добровольцев, кто в свой выходной день выбрал время для доброго дела. Своим участием мы хотим показать, что мусорить нужно прекращать», — подчеркнул управляющий по корпоративным вопросам региона, ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», председатель НСКВ НСО Дмитрий Шарков.

Мероприятие в рамках Акции «Вода Россия» (#БерегДобрыхДел) на берегу Обского водохранилища стало одним из ключевых мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

В Новосибирской области Акция проводится ежегодно с мая по октябрь во всех муниципальных образованиях региона. На текущий момент в рамках Акции прошло более 120 мероприятий.

Напомним, что сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевые цели нацпроекта «Экология» – эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

#АкцияВодаРоссии#БерегДобрыхДел#МинприродыРоссии#ВодаРоссии

Для сведения:

Проводимая ежегодно с 2014 года Министерством природных ресурсов Российской Федерации, с каждым годом Акция «Вода России» увеличивает свою географию и вовлекает всё больше участников. За 7 лет проведения Акция стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила порядка 10 млн человек. Ежегодно общая протяжённость береговых линий, которую очищают от мусора составляет более 25 000 км, среди них берега и прибрежные акватории «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.