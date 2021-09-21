«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

Долг частных компаний по аренде земли перед муниципалитетом преодолел долго державшуюся психологическую планку в 4 млрд рублей и в настоящее время составляет 3,9 млрд, из которых 3,3 млрд — сумма основного долга, а 0,6 млрд — пеня.

— Мы используем такие инструменты, как уведомления, исковые заявления, мировые соглашения, заявления кредиторов, а также заявления о признании должника банкротом, — говорит замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Виктор Аверин. — В результате размер задолженности на 1 сентября текущего года относительно января 2021 года снизился на 92,7 млн рублей (2,3%).

По информации, озвученной чиновником на заседании постоянной комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти, основную часть задолженности составляет задолженность по договорам аренды земельных участков, предоставленных для строительства, — 3,1 млрд рублей с учетом пени, в том числе по действующим договорам аренды — 1,9 млрд, по расторгнутым — 1,2 млрд. Основная задолженность — задолженность организаций, возникшая до 2021 года. Есть определенное количество должников, появившихся в текущем году, с задолженностью около 56 млн рублей. Поданы 146 заявлений о признании должников банкротами на сумму более 1 млрд рублей. В настоящее время в бюджет города поступили около 158 млн.

В то же время, как было сказано в ходе заседания комиссии, возврат долгов почему-то «проседает» в части судебной инстанции — более 700 соответствующих судебных решений не исполнены.

— Это узкое место в эффективности работы департамента, потому что довести судебное разбирательство до судебного листа — большая работа, — поясняет Аверин. — Затем исполнительные листы отдаются в службу приставов, а служба приставов в силу разных обстоятельств не может довести до логического завершения поступление средств по исполнительным листам. Но взаимодействие со службой приставов идет. Надеюсь, у нас в этом направлении наметится благополучный тренд.

Со своей стороны депутаты горсовета, члены комиссии, намерены представить к октябрьской сессии для последующего принятия официальное обращение к федеральному руководству службы судебных приставов по поводу данной ситуации.

— Когда по весне перед нами отчитывались — всего до 10% исполнение от 100% исполлистов, — говорит председатель комиссии Андрей Гудовский. — Могу привести примеры, когда есть исполлист, а деньги не забираются через суд.

Однако стоит напомнить, что, помимо приставов, длительное время оборонительную позицию в отношении должников демонстрировало руководства муниципалитета, отказываясь, несмотря на требования ряда депутатов и общественников, придавать огласке список задолжавших. Список был предан огласке в конце 2020 года, но без указания конкретных сумм, а только их нижних рамок в отношении каждой компании-должника. Но, как отмечали новосибирские общественники, до публикации списка наблюдалась полная рассогласованность в отношении должников ответственных чиновников мэрии — руководства департамента, профильного вице-мэра и главы города.