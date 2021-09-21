75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

В этом году кузбасский «Завод Техно» реализовал ряд проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду. Предприятие увеличило объем переработки минераловатных отходов, как собственных, так и снятых во время ремонта с городских зданий. Часть ключевого оборудования была модернизирована, что позволило заводу сократить энергопотребление почти на 11%, повысить производительность труда на 15% и мощность линий на 8%. Инвестиции Технониколь в проекты составили 75 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

На «Заводе Техно» начала работу новая установка волокнообразования. Это один из важнейших агрегатов минераловатного производства, который преобразует каменный расплав в волокно и пропитывает его связующим раствором.

— Замена установки волокнообразования увеличила эффективность работы и мощность технологической линии на 8%, а также помогла минимизировать затраты на ее ремонт и обслуживание. Благодаря новому оборудованию мы смогли сократить потребление энергоносителей почти на 11%, что позволило повысить экологическую безопасность предприятия. Кроме того, за счет более эффективного формирования волокна снизилось количество отходов производства почти на 10%. Общая стоимость проекта оценивается в 51 млн рублей, — отметил директор «Завода Техно» в Юрге Дмитрий Салихов.

Еще одним проектом, также направленным на уменьшение воздействия на окружающую среду, стала установка второго силоса (емкости для накопления и хранения измельченной ваты) на первой технологической линии. За счет этого завод смог не только улучшить качество минерального волокна, но и увеличил прием минераловатных отходов на утилизацию. Сегодня на предприятии действует программа «ТН-Рециклинг», в рамках которой перерабатываются как собственные минераловатные отходы производства, так и каменная вата, демонтированная при реновации жилья и социальной инфраструктуры города. Так, с начала 2021 года завод переработал почти 2,5 тыс. куб. м использованного утеплителя. Установка дополнительного силоса обошлась Технониколь в 15 млн рублей.

В этом году на предприятии завершилось внедрение MES-системы, благодаря которой было полностью автоматизировано управление производством, а также созданы условия для применения инструментов предиктивной аналитики, повышающих эффективность, экономичность и результативность всех технологических процессов.