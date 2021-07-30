Коррупция на дорогах: нарушения есть? А если найдем?

Недавний арест начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова — любителя золотых унитазов — вызвал немало шумихи по всей России, а также вызвал эффект домино. Дальнобойщики во всех регионах стали рассказывать о системе поборов на местных дорогах — когда «за деньги можно сделать почти все». 23 июля президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин записал видеообращение, адресованное главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он предложил Бастрыкину присоединиться к поездке общественников по России, чтобы оценить масштабы «дорожной» коррупции по всей стране. Корреспонденту Infopro54 удалось пообщаться с Владимиром Матягиным и узнать, как водители большегрузов вынуждено платят взятки российским чиновником.

Кто крыша?

— По России везде, в том числе и в Новосибирской области, происходят поборы и работают схемы «крышевания» перевозчиков, нарушающие законодательство. Их активно проталкивают сотрудники федеральных структур через недобросовестную конкуренцию. Схемы просты. Сотрудники ГИБДД и Ространснадзора сами деньги на постах не берут — для этого существуют посредники. Есть два вида передачи взятки должностному лицу. Если речь идет о крупной сумме, о так называемом «абонементе» на месяц, то организовывается личная встреча. Она может происходить где угодно: в торговом центре или в кафе. Есть способы разобраться тут же на месте. Места встречи бывают разные: от ларька до координат на обочине дороги, — говорит Матягин. — Платят, соответственно, все перевозчики, но регулярно платят те, кто занимается транспортировкой щебня, песка, зерна и прочей сельхозпродукции. Практически все эти машины ездят с перегрузом и за это выплачивают долю крышующим органам. Делается это для того, чтобы без проблем пройти пункты весового контроля. Иные виды транспорта, может быть, так на «абонементах» не сидят, но существует технический контроль и другие органы, которые «щипают» с этого перевозчика деньги. Это происходит по-разному, но обычно в виде разовых небольших оплат.

По информации федеральных СМИ, Алексей Сафонов и его помощники продавали поддельные пропуска на перевозку грузов. Доход от коррупционной схемы составлял до 19 млн рублей в день.

За что платят?

— У нас берут взятки за перегруз, за техническое состояние, за отсутствие режима исполнения труда и отдыха водителя, за отсутствие пропуска. Часто сотрудники ГИБДД стараются затянуть процесс получения спецразрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов. В конечном итоге перевозчик его просто покупает, — рассказывает Матягин. — Взятки по регионам колоссальные. Если брать Новосибирск, через него проходит дорога на Дальний Восток — и каждый большегруз, едущий туда и обратно, на постах что-то оплачивает, потому что если ты что-то не заплатишь, то до тебя обязательно докопаются, найдут, подставят, и ты вовремя не привезешь груз, а это разорванные контракты и разорение. Когда ты, как предприниматель, начнешь жаловаться в местную прокуратуру, то органы обычно не выезжают на место, где производятся поборы, а отвечают, что «зафиксировали обращение, с вами свяжутся». Через месяц приходит отписка, что «проведена проверка, данные не подтвердились».

По словам Владимира Матягина «дорожные» поборы приводят к разрушению экономики в целом по всей стране.

— У нас, к сожалению, сегодня сотрудники контролирующих органов всех инстанций, пожарная инспекция, например, Ространснадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, ГИБДД и другие, они приходят на работу не закон блюсти, а чтобы денег заработать. Если бы каждые представители органов следовали букве закона, то ни один перевозчик не стал бы его нарушать, так как будет знать, что в любом случае его накажут. А когда сотрудники контролирующих органов выходят на работу и создают схемы, идет перекос на рынке, и тогда перевозчик понимает: «А смысл мне соблюдать закон, если 99% не соблюдают?» — рассуждает Матягин. — Это проблема нашего российского государства, и это сильно оказывает влияние на экономику. Если сотрудникам контролирующих органов заносить определенную сумму ежемесячно, то проблем никаких не будет, не будет задержек на постах ГАИ и проверок по 2-3 часа. Перевозчик-нарушитель получает более конкурентные преимущества и может смело демпинговать, снижать цены на реализуемую продукцию перед тем, кто соблюдает законы. Следовательно, предприниматель, который следует букве закона, со временем понимает, что законы не работают для всех одинаково, что ему тоже можно их не выполнять, а проплачивать, чтобы закрывали глаза на нарушения. Тот водитель, который едет с перегрузом, у него цена гораздо интересней, чем у компании, соблюдающей законодательство и платящей налоги. Нарушитель привезет свой груз гораздо быстрей (и его будет больше).

Собеседник Infopro54 отметил, что уже много лет, в том числе в качестве президента Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта, борется с несанкционированными поборами, коррупцией на российских дорогах.

Где и за что берут в Новосибирской области?

Новосибирские перевозчики на условиях анонимности рассказали корреспонденту Infopro54, на каких постах в регионе чаще всего берутся взятки.

— У нас чаще всего поборы берут экипажи, которые стоят на отрезке трассы 50К-19Р Новосибирск – Журавлево – Красное – Ленинск-Кузнецкий, там проверяют тахографы. На улице Станционной есть точка, где периодически дежурят транспортники, целенаправленно ловят за какие-нибудь неисправности и тут же увозят на эвакуаторе. Они в основном останавливают самосвалы и автобетономесители, нас поменьше трогают, но тоже бывало, — говорят собеседники редакции.

Основной побор в новосибирских точках идет за тахографы. Дальнобойщики признают, что большинство водителей ездит на дальние расстояния с нарушениями, то есть они не соблюдают режим труда и отдыха. Сотрудники контролирующих органов делают распечатку и видят, что водитель едет неположенное количество времени, за это штрафуют или берут взятку.

— Достала история с тахографами. Сотрудники ГИБДД требуют замены штатного тахографа на тахограф российского производства, хотя разницы между двумя приборами нет. Эта система в принципе для России неприменима. Сравнивать Германию, где этой системой пользоваться удобно, где с одного конца страны до другого конца 600-700 км, и Россию — глупо. По их дорогам водитель может спокойно пересечь всю страну без нарушения режима труда и отдыха, — заявил один из собеседников редакции.

Напомним, регламент тахографа в следующем: водитель должен проехать 4 часа и 30 минут отдохнуть, потом еще 4 часа — и снова 30 минут отдыха. Если пренебречь правилами безопасности, то придет штраф.

В других регионах Сибири

Судя по комментариям дальнобойщиков, взятки нередко берут сотрудники ГИБДД на одном из постов в Барнауле. На границе Красноярского края есть село, где часто «дежурят» транспортники, сотрудники ГИБДД.

— Они там стоят и демонстративно одного штрафуют, а с других водителей берут поборы. В основном проверяют путевые листы, — рассказывают дальнобойщики. — Даже если грузовик остановили, у него путевка и тахограф в порядке, то в любом случае найдут, к чему придраться, и отправят на штрафстоянку.

Подобные инциденты, по словам собеседников редакции, часто происходят на одном из пунктов весового контроля в Омске.

— У нас была ситуация, когда из-за неправильного распределения 13 тонн груза по машине был перегруз ведущей оси. При этом нам заявили, что мы должны заплатить 125 тысяч рублей за 5 дней стоянки, — возмущается собеседник. — Хотя я много раз там же видел, как спокойно проезжали КамАЗы, груженные 60 тоннами под завязку.

В Чите есть пост, который находится на въезде и выезде из города. На этом посту происходят регулярные поборы с перевозчиков, везущих крупнотоннажный и крупногабаритный транспорт. Эту информацию, по словам Владимира Матягина, в ассоциацию передали водители.

— Их останавливают, не дают дальше проезжать и говорят делать спецразрешение, где будет прописано название груза. Отметим, что спецразрешение выдается сроком на 10 поездок и в течении 3 месяцев нужно его использовать. Там прописаны параметры груза и название груза. Если говорить о перевозках спецтехники, то перевозчик не знает, какой груз и какое наименование он повезет завтра, — рассуждает собеседник редакции. — Параметры груза могут быть одинаковыми, а вот названия разные, эта поправка появилась буквально год назад, но ей уже активно пользуются сотрудники ГИБДД. На половине пути они заставляют водителей оформлять новое разрешение через подставных лиц. Получается, ты и 10 тысяч рублей теряешь и простой у тебя на 2 недели. Хотя, если брать судебную практику, суды утверждают, что тут нет никакого глобального нарушения — разрешение есть, но сотрудники ГИБДД считают наоборот.

Какие суммы?

Суммы взяток разные. Они зависят от региона, а также состава нарушения и груза, который везет водитель.

— На посту на трассах водитель может заплатить от 300 до 3000 рублей. Если брать конкретный маршрут за одну поездку от Воронежа до Новороссийска за 976 км, то водитель должен заплатить 9000 рублей, — пояснил он.

Один из новосибирских перевозчиков поделился с Infopro54 «прайс-листом» на взятки: за тахографы — от 1000 рублей, за неправильное составление путевого листа — от 2000 до 3000 рублей.

По словам Владимира Матягина, в Новосибирске действует еще одна отработанная коррупционная схема.

— Сотрудники контролирующих органов периодически превышают свои полномочия и нарушают нормы законодательства по техническому контролю, — заявляет он. — Есть определенная схема: перевозчика ставят на штрафстоянку, которая делится долей с сотрудниками ГИБДД и Ространснадзора. Подчеркну, чтобы забрать большегруз со штрафстоянки, нужно заплатить примерно 50000 рублей. Такие отработанные схемы применяются постоянно.

Заплатить легче, чем соблюдать закон

По действующему законодательству, за осевой перегруз большегрузу грозит штраф. Чем больше перегруз, тем выше штраф. Если превышение нагрузки составляет от 2 до 10%, то водитель должен заплатить от 1000 до 1500 рублей, собственник от 100000 до 150000 рублей. За перегруз от 10 до 20% водителя оштрафуют на 3000-3500 рублей, а владельца на 200000-250000 рублей. За перегруз от 20% и более водитель заплатит от 4000 до 10 000 рублей, либо ему будет грозить лишение свободы сроком на 6 месяцев. Собственник большегрузов может заплатить штраф в размере от 300000 до 500000 рублей. В такой ситуации проще дать взятку, которая в 10 раз меньше, чем заплатить штраф и проезжать пункты проверки без опаски.

— Безусловно, есть добросовестные перевозчики, которые не нарушают и не дают взяток контролирующим органам, но те, кто нарушает, делают это вынужденно, из-за законодательства, в котором нет конкретизирующих моментов, связанных с перевозкой крупногабаритного транспорта. Я считаю, что даже если ты и нарушаешь, то обязан понести наказание, и твои коллеги тоже должны нести его. Вот тогда, когда люди понимают, что неотвратимость наказания будет присутствовать в любом случае, тогда не будет нарушений, — рассказывает Владимир

Почему взятки берут на каждом шагу?

— Почему я с этим борюсь? Честно говоря, надоело, надоел этот бардак: ты кому-то постоянно что-то должен. До 2016 года я был бизнесменом, занимался транспортными перевозками. Сталкиваясь с коррупцией на дорогах, я задавался вопросом: почему я, создавая людям рабочие места, оплачивая налоги, не нарушая законодательство, вынужден останавливаться на каждом посту, где меня пытаются развести на деньги? Почему я должен платить? За что? — возмущается Владимир Матягин. — Когда мы в 2011 году в рамках Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» начали бороться с коррупцией, многие из моего окружения не верили в возможность искоренения этой системы. Говорили: «Владимир Васильевич, вы что, там все системно, сотни миллиардов рублей проходят ежегодно, вам голову оторвут». То, что вот эта ситуация произошла с Сафоновым в Ставропольском крае, у вас в Новосибирске, если копнуть, будет то же самое. У некоторых сотрудников контролирующих органов можно обнаружить такие же хоромы или даже еще круче. Откуда эта система вышла? Из 90-х годов. Начальники, которые сейчас управляют, 20-30 лет назад были инспекторами, стояли на дорогах и собирали со всех «дань». Вы думаете, что когда они поднялись по карьерной лестнице, у них совесть появилась? Она уже тогда пропала, в бандитские годы.

Не последний арест

После видеообращения Владимира Матягина глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, поручил своим подчиненным запросить материалы у Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» о дорожных поборах. На данный момент собирается дополнительная информация со стороны перевозчиков.

— Я думаю, систему надо в корне менять, волна продолжается, тем более мы пригласили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с собой в поездку по России, и он откликнулся на это предложение, — рассказывает Матягин. — Кстати, в 2017 году я встречался с Дмитрием Медведевым (Экс-премьер-министр России. — Ред.), мы говорили про коррупцию и поборы на дорогах. После этого СК начал проводить проверку,

по России наказали более 50 сотрудников ГИБДД и контролирующих органов, а также наказаны более 20 сотрудников органов ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сегодня они сидят.

Кто пойдет вслед за Алексеем Сафоновым?

Сейчас ассоциация составляет маршрут, на котором будут работать участники общественного контроля. Они планируют фиксировать коррупционные схемы. По словам Матягина, после задержания Сафонова к ним в организацию поступили уже более 50 жалоб и сигналов о дорожных поборах в Ставрополье, Республике Адыгее, Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской, Воронежской и других областях.

— Как видите, сейчас аналогичная информация всплывает по Краснодарскому краю, по Ставропольскому краю, по Ростовской области. Я думаю, Сафонов — это не последняя посадка, тем более Александр Бастрыкин готов ехать и взаимодействовать с нами. Думаю, что следующий регион, где накажут органы власти, будет Краснодар или Ростов. Первые проверки коснутся Краснодара, а именно руководителя Ространснадзора и начальника ГИБДД. Посмотрим, как оно будет, можем и к вам в Новосибирскую область приехать. Если в Новосибирске общество будет активным, приедем, — заявил собеседник редакции.

Отметим, что Владимир Матягин в 2021 году вошел в Федеральный общественный совет при Ространснадзоре и входит в ряд комиссий по общественному контролю. На протяжении 2020 года организовал контроль за действиями сотрудников контролирующих органов.

Помимо водителей страдают потребители

Кстати, коррупция на дорогах напрямую касается каждого из нас как потребителя. Понятно, что перевозчик не будет работать себе в убыток: все взятки закладываются в конечную стоимость продукции.

— Потребители из своего кармана оплачивают коррупцию по полной. Здесь невозможно сказать, насколько она влияет на цену хлеба и т. д. Это могут быть и 10 копеек, и 1 рубль, но если отдавать по 10 копеек на каждом этапе перевозки, то получаются 5 рублей от стоимости хлеба. Если системно все моменты просчитать, то это выливается в огромные, немыслимые суммы, — констатирует Владимир Матягин.

Кроме того, не стоит забывать об ущербе, который перегруженные грузовики наносят дорогам, мостам и сооружениям, а также людям, гибнущим на них — после выплаты взятки открывается свободный путь до точки назначения.