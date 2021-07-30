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Повер банк — вечный двигатель для электронных гаджетов на все случаи жизни

  • 30/07/2021, 12:22
Активным пользователям электронных девайсов как никому известно, что зарядка имеет свойство заканчиваться в самое неподходящее время — в разгар важного телефонного разговора или видеоконференции. Что же делать, если гаджет постоянно не доживает до вечера, а доступа к сети нет?

Здесь можно предложить только один, но зато эффективный вариант — приобрести повер банк. Другое название приспособления — внешний аккумулятор.

Принцип работы и виды внешних аккумуляторов

Суть повер банка предельно проста. Заряжается он от обычной бытовой розетки и кладётся в сумку вместе с другими принадлежностями. В тот момент, когда энергия смартфона, ноутбука или другого аппарата подходит к концу, к нему подсоединяют внешний аккумулятор и продолжают пользоваться гаджетом как ни в чём не бывало.

Повер банки различаются по нескольким параметрам. Для правильного выбора внешнего аккумулятора необходимо знать, что они дифференцируются по:

  • Форме. Бывают устройства с цилиндрическими и прямоугольными корпусами.
  • Типу питания. Выделяют литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы.

Последний параметр имеет не последнее значение для качества и времени функционирования устройства, поэтому остановимся на нём подробнее.

Li-ion батареи

Расходные материалы на этот тип аккумуляторов самый дешёвый, а, следовательно, наиболее доступный. Данное обстоятельство позволяет продавать устройства по бюджетным ценам. В конструкции батареи предусмотрен жидкий электролит, обращаться с которым необходимо крайне осторожно.

Если пользоваться гаджетом с таким аккумулятором на морозе, разрядка девайса происходит в разы быстрее, чем у приспособлений с другой батареей. В случае перегрева литий-ионный аккумулятор вздувается и даже способен стать виновником взрыва.

Li-pol источники питания

Литий-полимерные батарейки, как и младшие собратья не сильно любят морозы и склонны в холодных условиях к быстрому разряду. Но есть и важное отличие — они не подвержены самовозгоранию и к тому же очень компактны. Это даёт возможность увеличивать ёмкость и производительность аккумулятора без прироста массы и толщины устройства.

Для того чтобы обеспечить долгую бесперебойную службу для литий-полимерных аккумуляторов, стоит прислушаться к советам специалистов. Не доводить батареи до полной зарядки и разрядки. При этом верхний предел — 90%, а нижний — 10%.

Где купить повер банк, чтобы не нарваться на подделку?

Приобретая внешний аккумулятор, каждый пользователь надеется, на то, что батарея выручит его в патовой ситуации. Тут необходимо помнить один нюанс. Только сертифицированные отделы электронной техники продают качественные расходные материалы и дают на неё гарантию. Если польститься на дешевизну и купить повер банк в непонятном ларьке, можно через пару дней получить безжизненный кусок металла или пластика.

Люди, которые не понаслышке знают цену качественным аккумуляторам, однозначно рекомендуют делать заказы через сайт Zoodmall. Там можно купить повер банк в Ташкенте и других городах Республики Узбекистан. Интернет-магазин отличается широким выбором моделей, удобством оформления и оперативной доставкой.

Как не вывести из строя внешний аккумулятор?

Покупая повер банки, на самом деле не многие знают, как правильно с ними обращаться и что нужно для их длительной беспроблемной работы. Однако, в этом нет ничего сложного. Сразу после получения прибора его нужно сначала полностью разрядить и только затем снова зарядить. И так делаем ровно 3 раза подряд.

В результате нехитрой процедуры к батарее возвращается ёмкостная память и она готова добросовестно выполнять свои функции. Если кому-то покажется, что это очень долго, то они ошибаются. Большинство современных аккумуляторов поставляются со встроенным протоколом быстрой зарядки.

Выбираем повер банк с умом

При покупке такого важного устройства внешние качества по важности должны стоять на последнем месте. Первое и основное для чего мы покупаем внешнюю батарею — это способность подпитывать наше устройство. Поэтому ёмкость аккумулятора выбирают с небольшим запасом.

Второе, что просто нельзя игнорировать — габариты и вес. Если приспособление будет громоздким и тяжёлым вряд ли пользователю захочется постоянно носить его с собой. Для повседневных нужд рекомендуются повер банки — 2500-3000 мА/ч. При передвижениях по городу — 8000-10000 мА/ч. А в путешествиях имеет смысл брать — 20000-40000 мА/ч.

Из полезных функций, которые желательно иметь в своём внешнем аккумуляторе — возможность быстрой и сквозной зарядки, а также защиты от перегрева. Первая позволяет экономить время и работать, не делая вынужденных пауз. А вторая — отличный способ побеспокоиться о своей безопасности. А быть может, и не только своей.

Фото с сайта Zoodmall

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Теги : гаджеты


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