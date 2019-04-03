МЖК «Энергетик» будет выделен земельный участок без торгов

Распоряжение о выделении застройщику площадки для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП) по строительству многоквартирных многоэтажных жилых домов, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции на земельном участке по улице Рябиновой в Октябрьском районе города Новосибирска подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, мэрии города Новосибирска рекомендовано предоставить земельный участок ориентировочной площадью 13 635 кв.м в аренду без проведения торгов ООО МЖК «Энергетик» (входит в ГК «Первый строительный фонд») для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству многоквартирных многоэтажных жилых домов, трансформаторной подстанции, канализационной насосной станции по улице Рябиновая в Октябрьском районе города Новосибирска.

Срок реализации проекта составляет пять лет, в том числе: срок получения разрешения на строительство – 2019 год; срок завершения строительно-монтажных работ – 2023 год; срок ввода объекта строительства в эксплуатацию, срок передачи жилых помещений гражданам – 2024 года;

Одним из условий реализации проекта является строительство на земельном участке двух многоквартирных домов, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 15 402 квадратных метров, из которых не менее 385,05 квадратных метров жилых помещений подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Новосибирской области;

Вторым условием участия в МИП обозначено внесение денежных средств в размере не менее 30 млн рублей на завершение строительства объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения» со следующим расположением: Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, улица Бориса Богаткова, 201/3 стр., застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство указанного многоквартирного дома.

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