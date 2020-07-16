11 тысяч новосибирцев потеряли работу в пандемию и получили выплаты на несовершеннолетних детей

В Новосибирской области порядка 11 тысяч потерявших работу родителей получили выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3000 рублей в центрах занятости населения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По информации Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области, количество детей в возрасте от 3 до 16 лет, на которых родители уже получили единовременные выплаты в размере 10000 рублей, составило почти 448 тысяч. Подать заявление родители либо их законные представители могут через единый портал госуслуг, лично через клиентские службы Пенсионного фонда либо МФЦ.
Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат стартовало в июне, и уже на сегодняшний день получателями меры поддержки являются 51 612 семей региона. На сайте министерства размещена подробная информация с ответами на часто задаваемые вопросы, поступающие от родителей по данной выплате.
Фото: pixabay.com, автор- Paolinio
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