11 тысяч новосибирцев потеряли работу в пандемию и получили выплаты на несовершеннолетних детей

В Новосибирской области порядка 11 тысяч потерявших работу родителей получили выплаты на несовершеннолетних детей в размере 3000 рублей в центрах занятости населения региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области, количество детей в возрасте от 3 до 16 лет, на которых родители уже получили единовременные выплаты в размере 10000 рублей, составило почти 448 тысяч. Подать заявление родители либо их законные представители могут через единый портал госуслуг, лично через клиентские службы Пенсионного фонда либо МФЦ.

Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до трех лет составляет 5000 рублей. По данным Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области в апреле количество получателей составило 30 527 человек, в мае – 40 058, в июне – 37 578 семей. Благодаря отмене ограничения, связанного с наличием материнского капитала, эту меру поддержки дополнительно получили еще 49 500 семей региона, в которых проживает более 51 000 детей.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области продолжает прием заявлений на ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Ее размер составляет 6 018,5 руб. Начало выплат стартовало в июне, и уже на сегодняшний день получателями меры поддержки являются 51 612 семей региона. На сайте министерства размещена подробная информация с ответами на часто задаваемые вопросы, поступающие от родителей по данной выплате.

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