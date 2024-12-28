Котоняню за 15 тысяч рублей ищут в Новосибирске

В Новосибирской области появилось множество интересных вакансий, среди которых можно найти довольно необычные предложения.

Одной из таких необычных вакансий является должность котоситтера. Этот специалист будет заботиться о домашних животных, пока их владельцы отсутствуют. Он будет обеспечивать их кормом, вниманием и даже фотографировать для отчётности хозяевам. Эта работа идеально подходит для добрых и отзывчивых людей, которые любят животных. Заработная плата на этой должности начинается от 15 тысяч рублей.

Также открыта вакансия аутрич-специалиста. Как сообщается на сайте hh.ru, этот сотрудник будет заниматься привлечением экспертов в мобильное приложение, ориентированное на русскоязычных пользователей и туристов, которые находятся в Дубае. За каждого привлечённого эксперта специалист будет получать 5 долларов в качестве вознаграждения.

В числе необычных вакансий также оказались предложения для следующих специалистов:

велнесс-специалист;

менеджер по уходу;

уличный фотограф;

специалист по 3D-сканированию;

PR-менеджер политических проектов;

специалист по установке штор;

мастер по благоустройству;

изготовитель онигири.

Ранее редакция сообщала о том, что дефицит кадров в строительстве за год вырос на 11 процентов в Новосибирске. Самая востребованная специальность — бригадир.