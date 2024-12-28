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Дефицит кадров в строительстве за год вырос на 11 процентов в Новосибирске

  • 28/12/2024, 10:30
Дефицит кадров в строительстве за год вырос на 11 процентов в Новосибирске
Самая востребованная специальность — бригадир

Дефицит кадров в строительстве начал набирать обороты ещё в пандемийном 2020 году и продолжает нарастать. Острую нехватку специалистов этой сферы связывают с ростом объемов строительства, призывом работников на военную службу (примерно 5–7% строительных специалистов были мобилизованы в 2022–2023 годах), оттоком трудовых мигрантов и низкими зарплатами.

Следствием такого хронического кадрового голода является как увеличение сроков выполнения проектов и снижение их качества, так и повышенная финансовая нагрузка на компании, вынужденные повышать зарплаты для привлечения специалистов, что, в конечном итоге, приводит к удорожанию строительства и снижению рентабельности проектов.

Аналитики Авито Работы подвели итоги уходящего 2024 года и выяснили, что в Новосибирской области дефицит кадров в строительной отрасли вырос на 11%, а средние зарплатные предложений составили 77 247 рублей. Наиболее активно в регионе искали бригадиров (+99%), штукатуров (+75%) и фасадчиков (+67%).

Интересно, что лидером по приросту вакансий в этой сфере стал Приморский край, где спрос на таких специалистов за год вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом же по стране спрос работодателей на специалистов строительной отрасли поднялся на 12%.

— По итогам 2024 года сфера строительства стала одной из самых динамично развивающихся отраслей с достойными зарплатными предложениями для соискателей. В регионах, где происходит реализация инфраструктурных проектов, спрос на специалистов в этой сфере значительно увеличивается, — комментирует директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Несмотря на это эксперт уверен, что в ближайшее время дефицит на специалистов строительной сферы станет менее острым.

— Хотя рост числа вакансий продолжится, его темпы станут более стабильными. Этот прогноз связан с общим охлаждением экономики, сокращением числа инвестиционных проектов и замедлением темпа расширения бизнеса, который был особенно высоким в последние годы, — считает он.

Напомним, в конце ноября дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума. Тогда на одного незанятого человека в регионе приходилось 4,6 вакансии. К концу октября этот разрыв достиг максимального показателя с 2005 года, сообщили аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область на системной основе планируют приглашать специалистов из Северной Кореи. В том числе, для трудоустройства на предприятия строительной отрасли. 

Фото freepik, автор: zinkevych

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : строительство дефицит кадров


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