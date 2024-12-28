Две тысячи контейнеров для мусора закупят в Новосибирской области в 2025 году

В 2025 году в Новосибирской области планируется закупить 2 тысячи мусорных контейнеров. 1,5 тысячи контейнеров на сумму более 30 млн рублей будут приобретены за счёт средств регионального оператора. Еще 500 контейнеров будут куплены на средства областного бюджета. Кроме того, регион берет на себя затраты на обустройство 170 контейнерных площадок (50 млн рублей), сообщили в правительстве.

Закупить контейнеры, а также создать и реконструировать контейнерные площадки планируется до конца 2025 года. Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Реализация данного проекта инициирована в рамках выполнения поручений заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, касающихся улучшения организации обращения с ТКО и поддержки работы региональных операторов.

Ранее редакция сообщала, что в квитанции новосибирцев по ЖКХ планируют добавить еще одну услугу. Дело в том, что ответственность за содержание мусорных площадок предложено переложить с муниципалитетов на региональных операторов, а финансировать работы планируется за счет субсидий из региональных бюджетов или путем включения трат в обязанности оператора через соглашение с властями. При этом на муниципалитеты будет возложен функция предоставлять земельные участки и определять потребности в контейнерах.