Ковид-госпиталь задыхается без кислорода

Сроки проведения закупок на приобретение кислородных концентраторов вынуждают руководство Купинской районной больницы, перепрофилированной под ковид-госпиталь, вместе с администрацией района выкручиваться в поиске жизненно-важного для пациентов оборудования и расходников. Такую информацию в рамках оперативного совещания в правительстве Новосибирской области озвучил глава Купинского района Владимир Шубников. По словам чиновника, несмотря на то, что на региональном уровне сессия заксобрания утвердила увеличение расходов фонда ОМС, в том числе на «антиковидные» мероприятия, пока концентраторы в больницу не поступили.

— Учитывая, что в первую волну коронавируса мы не получили ни одного концентратора, выкручиваемся как можем, находим спонсоров, покупаем, — говорит глава района. — Но этого мало. И вопрос номер два — график поставки кислорода. С четверга минувшей недели в нашу больницу не поступил ни один баллон, а по договору должны поставлять каждый день. Мы здесь бегаем сломя голову и перехватываем, где можем — это неправильно. Я сегодня оперативно отправлял машину в Чистоозерное, чтобы обеспечить те поставки, которые не обеспечил АО «Сибтехгаз».

В области, в свою очередь, подтверждают выделение средств на концентраторы, в том числе из резервного фонда, «кивая» на уровень выше.

— Поставки осуществляются, — сообщает губернатор Андрей Травников. — Но нужно учитывать, что сейчас вся страна кинулась покупать эти концентраторы. Поэтому график производства на заводах согласовывается.

Тем не менее губернатор поручил региональному Минздраву разобраться, почему оборудование своевременно не доходит до медучреждения.

— По Купинской ЦРБ разберитесь: вопрос не в дефиците кислорода, вопрос в длительной доставке, — заявил губернатор, обращаясь к главе Минздрава Константину Хальзову.

По информации Хальзова, контракт на приобретение расходников заключен, их ожидают получить до 25 ноября. А что касается кислорода, то в дальнейшем ускорить его путь до потребителей — медучреждений и их пациентов — можно путем изменения структуры конкурсных процедур.

— До коронавируса учреждения самостоятельно заключали договоры на приобретение кислорода, — говорит министр. — Учитывая объем, который они сейчас потребляют, мы решили на следующий год запускать процедуры, связанные с единым конкурсом на все медучреждения, чтобы не было таких сбоев.

По информации правительства Новосибирской области, в настоящее время 55 медучреждений региона, включая районные больницы, перепрофилированы под ковид-госпитали. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 за все время наблюдения — 20,1 тысячи случаев. Выписано с выздоровлением с нарастающим итогом — 16,3 тысячи человек. Проведены 825,5 тысячи исследований. За последние сутки лабораторно подтвержденных случаев — 174.

По оценке регионального управления Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью хоть и стабилизировалась, но продолжает оставаться напряженной. Ежедневный прирост заболевших составляет 0,8%. Коэффициент распространения заболевания за последнюю отчетную неделю составляет не более единицы, притом что в пиковые недели эти коэффициенты были во много раз больше. За 46 неделю зарегистрированы 1,2 тысячи случаев. Как уже сообщалось ранее, на 45 неделе, в Новосибирской области наблюдался рост инфицированности на работе — он составил 45%. Ранее в списке источников заражения лидировала семья.

— Это прирост с 45 недели, — говорит глава ведомства Александр Щербатов. — То есть пока мы на таких высоких цифрах остановились. Если даже судить по проверочным мероприятиям, то за прошедшую неделю проведены более 2,3 тысячи проверочных мероприятий, составлены 185 протоколов. Нестабильная ситуация по автотранспорту: 74% общественного транспорта сегодня соблюдают масочный режим.

Напомним, что в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции правительство области в конце прошлой недели ввело ряд ограничений, запретив работу фудкортов, кинотеатров и детских площадок, расположенных в зданиях ТРЦ. Кроме того, правительство области рекомендует работодателям по возможности вывести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Частично самоудалились и налоговые органы, закрывшие от посетителей ряд своих отделений.

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