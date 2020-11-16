«Вместо поддержки после локдауна фитнес Новосибирска сталкивается с прессингом»

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России 16 ноября обратилась к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой поддержать фитнес во вверенном ему регионе (открытое письмо есть в распоряжении редакции).

— Индустрии очень тяжело, на федеральном уровне по ходатайству и при непосредственном участии АОФИ мы внесены в список максимально пострадавших отраслей, но мы не просим прямых региональных субсидий, понимая возросшую нагрузку на бюджет. Мы просим поддержать индустрию региона информационно —местными СМИ — и принять решение по снижению количества проверок. Мы делаем все возможное, чтобы быть безопасными для наших посетителей, при этом помогая им заботиться о своем здоровье, — подчеркивается в письме.

Киселева отметила, что объем регионального рынка фитнес-индустрии в 2019 году составлял 2,7 млрд рублей. После длительного закрытия в области не смогли продолжить работу почти 30% фитнес-клубов и сопутствующих объектов. Для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора клубы вынуждены увеличить расходную часть на 35-40%, при этом посещаемость остается на уровне 60-65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Решение о восстановлении работы фитнес-клубов было принято на заседании правительства 24 августа. Власти отмечали, что ожидается открытие около 700 предприятий (С учетом детских плавательных бассейнов, спортивных секций и школ. — Ред.). До пандемии в отрасли региона были заняты около 6 тысяч человек. На минувшей неделе Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело рейд по заведениям сетей «Алекс Фитнес», «Х-Фит», «Метрофитнес», «Экстрим Фитнес», «Фитнес проект». В пресс-службе регионального правительства сообщили, что фитнес-клубы не соблюдают требования по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, и сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности.

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