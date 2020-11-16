«Вместо поддержки после локдауна фитнес Новосибирска сталкивается с прессингом»

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России 16 ноября обратилась к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой поддержать фитнес во вверенном ему регионе (открытое письмо есть в распоряжении редакции).
— К сожалению, участившиеся в Новосибирске и области проверки надзорных органов, негативные трансляции в СМИ, отсутствие поддержки со стороны властей не позволяют фитнес-индустрии встать на ноги после затяжного локдауна. Фитнес в Новосибирске открылся в последнюю очередь, он был закрыт дольше, чем в любом другом регионе, — более 5 месяцев — и на выходе из кризиса вместо поддержки получает прессинг со стороны надзорных органов и медиа, — говорится в письме, подписанном президентом Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольгой Киселевой. — Мы не хотим верить, однако это выглядит как намеренное компрометирование в глазах общественности важнейшей для здорового общества отрасли. А между тем фитнес-клубы, входящие в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии, подписали декларацию об ответственном ведении бизнеса, обеспечивающую работу по созданному АОФИ защитному протоколу более 40% всех игроков фитнес-рынка, в том числе 30 фитнес-центров в Новосибирской области; нами создана горячая онлайн-линия для обратной связи с посетителями в случае выявления нарушений; проведенная по всей России при участии АОФИ в качестве соорганизатора акция «Надень маску и живи открыто» охватила более 40 млн человек в 77 регионах, в том числе в Новосибирской области, и позволила донести до всех граждан страны необходимость ответственного отношения к своей безопасности и безопасности окружающих.
Киселева отметила, что объем регионального рынка фитнес-индустрии в 2019 году составлял 2,7 млрд рублей. После длительного закрытия в области не смогли продолжить работу почти 30% фитнес-клубов и сопутствующих объектов. Для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора клубы вынуждены увеличить расходную часть на 35-40%, при этом посещаемость остается на уровне 60-65%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Индустрии очень тяжело, на федеральном уровне по ходатайству и при непосредственном участии АОФИ мы внесены в список максимально пострадавших отраслей, но мы не просим прямых региональных субсидий, понимая возросшую нагрузку на бюджет. Мы просим поддержать индустрию региона информационно —местными СМИ — и принять решение по снижению количества проверок. Мы делаем все возможное, чтобы быть безопасными для наших посетителей, при этом помогая им заботиться о своем здоровье, — подчеркивается в письме.
Решение о восстановлении работы фитнес-клубов было принято на заседании правительства 24 августа. Власти отмечали, что ожидается открытие около 700 предприятий (С учетом детских плавательных бассейнов, спортивных секций и школ. — Ред.). До пандемии в отрасли региона были заняты около 6 тысяч человек. На минувшей неделе Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело рейд по заведениям сетей «Алекс Фитнес», «Х-Фит», «Метрофитнес», «Экстрим Фитнес», «Фитнес проект». В пресс-службе регионального правительства сообщили, что фитнес-клубы не соблюдают требования по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, и сейчас решается вопрос об их привлечении к ответственности.
Фото: pixabay.com, автор- SFReader
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