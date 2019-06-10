Кран шаровый Broen Ballofix полнопроходной

Универсальные шаровые краны датского бренда Broen серии Ballofix разработаны и выпускаются для использования в бытовых, производственных системах отопления, холодоснабжения, кондиционирования, вентиляции.

Относятся к трубопроводной арматуре запорного типа и используются исключительно для полного перекрытия или открытия трубопровода (режим дросселирования не предусмотрен). Одна из популярных моделей Broen Ballofix по способу присоединения — кран с американкой (внутренняя резьба). Выпускаются также краны с различными видами муфтового соединения (наружная, внутренняя резьба).

Технические, эксплуатационные особенности

Краны Broen Ballofix эксплуатируются в трубопроводных сетях, транспортирующих различные неагрессивные жидкие и газообразные рабочие среды под давлением до 25 бар при температуре до 150°С. Сохраняют герметичность при работе с водно-гликолевыми теплоносителями. Выпускаемая продукция проходит выходной контроль — 100% шаровых кранов Ballofix испытываются на утечки (шток), на герметичность отсечных элементов.

Для изготовления корпуса шаровых кранов Broen Ballofix используется техническая латунь с покрытием из хрома или никеля, шпинделя и шара — латунь. Ручку-бабочку изготавливают из алюминиевого сплава, рукоятку — из стали с покрытием. Для уплотнения седла, штока применяют фторопластовый материал PTFE.

Величина условного прохода (DN) варьируется в широких пределах — от 8 до 50 мм. Устанавливается арматура в трубопровод соответствующих диаметров резьбовым соединением. Управление поворотным штоком осуществляется удобной металлической ручкой-бабочкой или обычной рукояткой. Некоторые технические и эксплуатационные особенности шаровых кранов Ballofix:

высокая герметичность штока;

плавность хода механизма с затвором;

надёжное перекрытие трубопровода;

не требуется техническое обслуживание;

эксплуатационная надёжность, долговечность.

Одно из преимуществ кранов Ballofix — полнопроходная конструкция. В полностью открытом положении затвора арматура не создаёт дополнительное гидравлическое сопротивление потоку. Высокая точность геометрических размеров (формы) шара, применение износостойких фторполимеров для уплотнения способствуют безотказной и продолжительной работе крана без протечек.

Как купить трубопроводную арматуру Broen

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