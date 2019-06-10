ВНЖ, ПМЖ и гражданство Европы: не только инвестиции в недвижимость

Однако существуют и другие варианты вложения денег. Подробности можно узнать у специалистов Imperial & Legal или других компаний, предоставляющих услуги в рамках программ получения резидентства и гражданства.

К альтернативным путям получения европейского ВНЖ и гражданства относят:

вложение средств в ценные бумаги;

инвестиции в бизнес;

открытие депозита.

Финансовые вложения в ценные бумаги

Статистика показывает, что покупка ценных бумаг для оформления нового статуса в странах Европы уступает по популярности только инвестициям в недвижимость. Чтобы получить гражданство, ВНЖ или ПМЖ, требуется приобрести ценные бумаги на некоторую сумму. В большинстве случаев речь идет о государственных ценных бумагах, но могут предлагаться и альтернативы в виде активов компаний, зарегистрированных в стране.

В обмен на приобретение ценных бумаг можно получить второй паспорт на Кипре, карту ВНЖ Португалии, Испании, Латвии. Мальта предлагает оформление гражданства или ПМЖ, но в обоих случаях дополнительно требуется приобрести или арендовать недвижимость.

Финансовые вложения в бизнес

Лицам, желающим получить гражданство или ВНЖ, некоторые европейские страны предлагают инвестировать средства в бизнес. Можно вложить деньги в создание новой компании или увеличить уставной капитал уже существующей.

Кипр оформляет гражданство в обмен на инвестиции в компании, которые зарегистрированы и работают в стране. Предлагается частично или полностью выкупить компанию, создать новый бизнес. Обязательным условием является трудоустройство пяти граждан Кипра.

Португалия готова оформить ВНЖ лицам, инвестирующим средства в организации, зарегистрированные в стране или являющиеся ее налоговыми резидентами. Также можно открыть новый бизнес. Обязательно предоставление пять рабочих мест португальским гражданам.

ВНЖ в обмен на инвестиции в бизнес также предлагают Испания и Греция. В первом случае требуется купить долю испанской компании, во втором – вложить деньги в предприятие, ведущее деятельность на территории Греции.

Чтобы получить ВНЖ в Литве, предлагается вложить деньги в уставный капитал новой или существующей компании. Минимальный объем инвестиций зависит от размеров годового оборота и численности сотрудников компании.

Финансовые вложения в банковский депозит

Испания готова оформить вид на жительство в обмен на открытие депозита в местном банке. Минимальная сумма – 1 млн. евро, минимальный срок сохранения средств на счете – 5 лет.

По аналогичной схеме можно получить ВНЖ Латвии. Минимальная сумма инвестиций составляет 280 тыс. евро.

Новый статус за инвестиции: ключевые преимущества

Оформление ВНЖ, ПМЖ, гражданства стран Европы в обмен на инвестиции имеет ряд очевидных преимуществ:

процедура занимает минимум времени (в среднем около полугода, исключение – оформление гражданства Мальты, на которое уходит до 16 месяцев);

отсутствуют какие-либо экзамены;

автоматически оформляется статус супругу/супруге инвестора, а также его детям (планка возраста детей зависит от страны, обычно до 26 лет);

инвестиции спустя оговоренный срок (обычно 5 лет) можно вернуть, при этом полученный статус остается в силе.

В Испании и Португалии вид на жительство через инвестиции ускоряет оформление гражданства – заявление можно подать спустя 6-8 лет после получения карты ВНЖ.

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