ВНЖ, ПМЖ и гражданство Европы: не только инвестиции в недвижимость

Однако существуют и другие варианты вложения денег. Подробности можно узнать у специалистов Imperial & Legal или других компаний, предоставляющих услуги в рамках программ получения резидентства и гражданства.
К альтернативным путям получения европейского ВНЖ и гражданства относят:
Финансовые вложения в ценные бумаги
Статистика показывает, что покупка ценных бумаг для оформления нового статуса в странах Европы уступает по популярности только инвестициям в недвижимость. Чтобы получить гражданство, ВНЖ или ПМЖ, требуется приобрести ценные бумаги на некоторую сумму. В большинстве случаев речь идет о государственных ценных бумагах, но могут предлагаться и альтернативы в виде активов компаний, зарегистрированных в стране.
В обмен на приобретение ценных бумаг можно получить второй паспорт на Кипре, карту ВНЖ Португалии, Испании, Латвии. Мальта предлагает оформление гражданства или ПМЖ, но в обоих случаях дополнительно требуется приобрести или арендовать недвижимость.
Финансовые вложения в бизнес
Лицам, желающим получить гражданство или ВНЖ, некоторые европейские страны предлагают инвестировать средства в бизнес. Можно вложить деньги в создание новой компании или увеличить уставной капитал уже существующей.
Кипр оформляет гражданство в обмен на инвестиции в компании, которые зарегистрированы и работают в стране. Предлагается частично или полностью выкупить компанию, создать новый бизнес. Обязательным условием является трудоустройство пяти граждан Кипра.
Португалия готова оформить ВНЖ лицам, инвестирующим средства в организации, зарегистрированные в стране или являющиеся ее налоговыми резидентами. Также можно открыть новый бизнес. Обязательно предоставление пять рабочих мест португальским гражданам.
ВНЖ в обмен на инвестиции в бизнес также предлагают Испания и Греция. В первом случае требуется купить долю испанской компании, во втором – вложить деньги в предприятие, ведущее деятельность на территории Греции.
Чтобы получить ВНЖ в Литве, предлагается вложить деньги в уставный капитал новой или существующей компании. Минимальный объем инвестиций зависит от размеров годового оборота и численности сотрудников компании.
Финансовые вложения в банковский депозит
Испания готова оформить вид на жительство в обмен на открытие депозита в местном банке. Минимальная сумма – 1 млн. евро, минимальный срок сохранения средств на счете – 5 лет.
По аналогичной схеме можно получить ВНЖ Латвии. Минимальная сумма инвестиций составляет 280 тыс. евро.
Новый статус за инвестиции: ключевые преимущества
Оформление ВНЖ, ПМЖ, гражданства стран Европы в обмен на инвестиции имеет ряд очевидных преимуществ:
В Испании и Португалии вид на жительство через инвестиции ускоряет оформление гражданства – заявление можно подать спустя 6-8 лет после получения карты ВНЖ.
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