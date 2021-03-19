Рекламодателям

Краны шаровые фланцевые: назначение, применение, виды, конструкция, преимущества

  • 19/03/2021, 16:55
САЗ «Авангард» производит и реализует краны шаровые фланцевые, которые используют для перекрывания потоков среды в инженерных сетях и технологических трубопроводах. Ассортимент включает арматуру с суженным и полным проходом диаметром 10-400 мм и давлением 1,6 МПа. Управление выполняется с помощью пневматического или электрического привода.

Чтобы купить краны шаровые фланцевые по выгодной цене, перейдите на страницу https://saz-avangard.ru/productions/krany-sharovye-flancevye/, где представлен большой выбор моделей. Запорная арматура производится по ISO 9001:2015 и соответствует требованиям российских стандартов и ЕАС.

Применение и особенности конструкции

Шаровые краны устанавливают в трубопроводах, по которым транспортируют сухой воздух, жидкие нефтепродукты, воду и другие виды газов и жидкостей. Арматура позволяет контролировать технологические процессы в автоматическом режиме, и востребована:

  • в нефтегазовой отрасли;
  • в сетях отопления, вентиляции и водоснабжения;
  • в трубопроводах промышленных предприятий.

Для изготовления основных элементов шаровых кранов используется углеродистая, жаропрочная коррозионно-стойкая и конструкционная криогенная сталь. Конструкция включает следующие детали:

  • Корпус, который представляет собой фланец и патрубок, соединенных с помощью болтов и шпилек. Между ними устанавливается гильза.
  • Шток, обеспечивающий передачу крутящего момента.
  • Затвор, состоящий из двух седел и закрепленного на штоке шара.
  • Прокладки из ПОН-Б и сальниковое уплотнение из фторопласта-4, препятствующие появлению протечек.

Управление шаровыми кранами выполняется с помощью пневматического или электрического привода. Исполнительный механизм развивает крутящий момент и через шток передает усилие на шар, который поворачивается вокруг оси и способствует открытию или закрытию проходных отверстий седел. Угол поворота шара может варьироваться от 0 до 90°.

Характеристики и преимущества

Шаровые краны используют для перекрывания среды, температура которой составляет от -30 °C до +180 °C у моделей с ПИМ с прямым и суженным проходом и с ЭИМ с прямым проходом. Краны с электроприводом и суженным проходом могут устанавливаться в трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости с температурой в пределах -30…+180 °C. Направление течение потоков — двустороннее.

Краны шаровые фланцевые (КШФ) производства САЗ «Авангард» могут устанавливаться в любом положении и отличаются продолжительным сроком службы, составляющим не менее 10 лет. Для них также характерно следующее:

  • надежность конструкции, простота управления;
  • небольшое гидравлическое сопротивление;
  • степень герметичности класса A по ГОСТ 9544-2015;
  • отсутствие застойных зон и минимальная трудоемкость обслуживания.

Шаровые краны закрепляются на трубопроводе с помощью фланцевого соединения, которое предусматривает возможность демонтажа арматуры без повреждения всей конструкции. Назначенный ресурс составляет 8 000 циклов для арматуры с ПИМ и 70 000 часов для моделей с ЭИМ. На все краны предоставляется гарантия в течение 12 месяцев.

saz-avangard.ru
САЗ «Авангард»
+7 (4725) 46-93-70, +7 (4725) 46-94-70
309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, проезд Ш-6, строение 19 (cт. Котел-10)

Фото с сайта САЗ «Авангард»

1 015

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : технологии


0
0
Новости Сибири

Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

Актуальный разговор

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

В 2020 году экономика России оказалась в ситуации «совершенного шторма»

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Сеть гипермаркетов Лента решила изменить формат

19/03/2021, 18:47

Вопросы к сделке по Демакова уходят корнями в прошлое

19/03/2021, 17:35

Мэрия подумает, что делать с Park Café после получения решения суда

19/03/2021, 17:15

Мэрия Новосибирска сосредоточится на массовом спорте

19/03/2021, 17:02

Против замминистра транспорта Новосибирской области возбудили дело о получении взятки

19/03/2021, 16:44

Новосибирская область хочет привлечь в школы частных инвесторов

19/03/2021, 16:33

Цены на хлеб в Новосибирске поползли вверх

19/03/2021, 13:46

Новости компаний

Сотрудники завода «Балтика» отмечены правительством за вклад в промышленность региона

19/03/2021, 15:54

«Метр квадратный» открывает онлайн-продажу квартир для физических лиц

19/03/2021, 14:52

В Банке Акцепт снижен первоначальный взнос на ипотеку!

19/03/2021, 13:10

Клиенты ВТБ приобрели бессрочные субординированные облигации банка на 48 млрд рублей

19/03/2021, 12:57

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 самых выгодных кредитов наличными в феврале

19/03/2021, 10:24

Экономика

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

Налоги за землю у сельхозпредприятий и дачников Новосибирской области резко выросли

В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

Ситуацию со скандальным участком на Демакова будет разбирать суд

В мэрии создают рабочую группу для разработки программы по малым рекам Новосибирска

Аукцион на строительство участка Восточного обхода объявлен в Новосибирске

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Появились первые сведения о доходах директоров муниципальных учреждений Новосибирска

Муниципалитет Новосибирска может лишиться большого спорта

Новосибирское правительство не претендует на городские земельные полномочия

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России»

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Общество

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

VI фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит»

Аню Сатушеву спасет операция

Проверь свое здоровье!

Начинают просыпаться клещи

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска