Краны шаровые фланцевые: назначение, применение, виды, конструкция, преимущества

Чтобы купить краны шаровые фланцевые по выгодной цене, перейдите на страницу https://saz-avangard.ru/productions/krany-sharovye-flancevye/, где представлен большой выбор моделей. Запорная арматура производится по ISO 9001:2015 и соответствует требованиям российских стандартов и ЕАС.

Применение и особенности конструкции

Шаровые краны устанавливают в трубопроводах, по которым транспортируют сухой воздух, жидкие нефтепродукты, воду и другие виды газов и жидкостей. Арматура позволяет контролировать технологические процессы в автоматическом режиме, и востребована:

в нефтегазовой отрасли;

в сетях отопления, вентиляции и водоснабжения;

в трубопроводах промышленных предприятий.

Для изготовления основных элементов шаровых кранов используется углеродистая, жаропрочная коррозионно-стойкая и конструкционная криогенная сталь. Конструкция включает следующие детали:

Корпус, который представляет собой фланец и патрубок, соединенных с помощью болтов и шпилек. Между ними устанавливается гильза.

Шток, обеспечивающий передачу крутящего момента.

Затвор, состоящий из двух седел и закрепленного на штоке шара.

Прокладки из ПОН-Б и сальниковое уплотнение из фторопласта-4, препятствующие появлению протечек.

Управление шаровыми кранами выполняется с помощью пневматического или электрического привода. Исполнительный механизм развивает крутящий момент и через шток передает усилие на шар, который поворачивается вокруг оси и способствует открытию или закрытию проходных отверстий седел. Угол поворота шара может варьироваться от 0 до 90°.

Характеристики и преимущества

Шаровые краны используют для перекрывания среды, температура которой составляет от -30 °C до +180 °C у моделей с ПИМ с прямым и суженным проходом и с ЭИМ с прямым проходом. Краны с электроприводом и суженным проходом могут устанавливаться в трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости с температурой в пределах -30…+180 °C. Направление течение потоков — двустороннее.

Краны шаровые фланцевые (КШФ) производства САЗ «Авангард» могут устанавливаться в любом положении и отличаются продолжительным сроком службы, составляющим не менее 10 лет. Для них также характерно следующее:

надежность конструкции, простота управления;

небольшое гидравлическое сопротивление;

степень герметичности класса A по ГОСТ 9544-2015;

отсутствие застойных зон и минимальная трудоемкость обслуживания.

Шаровые краны закрепляются на трубопроводе с помощью фланцевого соединения, которое предусматривает возможность демонтажа арматуры без повреждения всей конструкции. Назначенный ресурс составляет 8 000 циклов для арматуры с ПИМ и 70 000 часов для моделей с ЭИМ. На все краны предоставляется гарантия в течение 12 месяцев.

saz-avangard.ru

САЗ «Авангард»

+7 (4725) 46-93-70, +7 (4725) 46-94-70

309540, Белгородская область, г. Старый Оскол, проезд Ш-6, строение 19 (cт. Котел-10)