Краны шаровые фланцевые: назначение, применение, виды, конструкция, преимущества

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Шаровые краны устанавливают в трубопроводах, по которым транспортируют сухой воздух, жидкие нефтепродукты, воду и другие виды газов и жидкостей. Арматура позволяет контролировать технологические процессы в автоматическом режиме, и востребована:
Для изготовления основных элементов шаровых кранов используется углеродистая, жаропрочная коррозионно-стойкая и конструкционная криогенная сталь. Конструкция включает следующие детали:
Управление шаровыми кранами выполняется с помощью пневматического или электрического привода. Исполнительный механизм развивает крутящий момент и через шток передает усилие на шар, который поворачивается вокруг оси и способствует открытию или закрытию проходных отверстий седел. Угол поворота шара может варьироваться от 0 до 90°.
Шаровые краны используют для перекрывания среды, температура которой составляет от -30 °C до +180 °C у моделей с ПИМ с прямым и суженным проходом и с ЭИМ с прямым проходом. Краны с электроприводом и суженным проходом могут устанавливаться в трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости с температурой в пределах -30…+180 °C. Направление течение потоков — двустороннее.
Краны шаровые фланцевые (КШФ) производства САЗ «Авангард» могут устанавливаться в любом положении и отличаются продолжительным сроком службы, составляющим не менее 10 лет. Для них также характерно следующее:
Шаровые краны закрепляются на трубопроводе с помощью фланцевого соединения, которое предусматривает возможность демонтажа арматуры без повреждения всей конструкции. Назначенный ресурс составляет 8 000 циклов для арматуры с ПИМ и 70 000 часов для моделей с ЭИМ. На все краны предоставляется гарантия в течение 12 месяцев.
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САЗ «Авангард»
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Фото с сайта САЗ «Авангард»
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