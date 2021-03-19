Против замминистра транспорта Новосибирской области возбудили дело о получении взятки

Уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области возбуждено по факту получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

— Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по факту совершения им коррупционного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сообщает пресс-служба ведомства.

Омечается, что в период с марта по октябрь 2019 года Сергей Ставицкий предложил начальнику подведомственного государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на регулярной основе передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания услуг за способствование в силу своего должностного положения по дополнительному получению ГКУ «ТУАД» бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам для выполнения учреждением своих плановых показателей по освоению бюджетных средств, а также за общее покровительство по службе в интересах начальника ГКУ «ТУАД», выраженное в установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к заработной плате.

С декабря 2020 года Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки на суммы 100 тыс. рублей и 5 млн рублей за покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области. Расследование уголовного дела продолжается.

С октября 2019 по декабрь 2020 года Ставицкий получил в виде взяток более 1,5 млн рублей. Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области.