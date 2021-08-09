Рекламодателям

Красноярцы получили участок в золотоносном районе Новосибирской области

  • 09/08/2021, 16:34
Автор:
Новости Сибири
Сейчас у компании есть две лицензии на разработку месторождений рассыпного золота в регионе.

Распоряжением губернатора Новосибирской области изменено назначение земельного участка с кадастровым номером 54:17:000000:1183 в Маслянинском районе Новосибирской области в связи с добычей полезных ископаемых. Ходатайство об изменении назначения участка подала ООО «Горнодобывающая компания «Аврора» (Красноярск, ранее местом регистрации был Новосибирск). Участок площадью более 3 тысяч кв. м расположен в Егорьевском сельсовете, где работает много артелей старателей, добывающих рассыпное золото.

На момент публикации материала комментарий от директора и учредителя компании Антона Волынкина получить не удалось.

ООО «Горнодобывающая компания «Аврора» была создана в 2013 году в Новосибирской области, сейчас место регистрации — Красноярск. Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистая прибыль за 2020 год — 5 тысяч рублей (в 2019-м — 29 млн рублей), выручка — 37 тысяч рублей (29,8 млн рублей). По данным ФНС, за 2019 год доходы компании — 49,8 млн рублей, расходы — 77,5 млн. Ранее в разное время в число собственников компании входили АО НПО «Иргиредмет & нойон» и АО НПО «Ирион» (по 50%), а также физлица Леонид Кузнецов, Василий Кузичев и Антон Титов («Обувь России» в 2013 году).

У компании есть несколько лицензий на геологоразведку и недропользование в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В частности, в Новосибирской области у «ГК «Аврора» две лицензии, обе на разработку рассыпного золота: на правых притоках Суенги (Зимник, Бобровский, Фонштремлевский лога) до 2031 года (лицензия приобретена в 2016 году) и в районе реки Северный Мочег, также в Маслянино (лицензия до 2028 года, участок приобретен в 2013 году). Судя по кадастровой карте, речь идет о месторождении, расположенном на правых притоках Суенги.

В марте 2020 года компания была признана банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство. В ноябре производство по делу о банкротстве прекратилось.

Отметим, что в июле 2020 года Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил требования прокуратуры Республики Хакасии о взыскании ущерба за незаконную добычу полезных ископаемых с директора горнодобывающей компании «Аврора». На тот момент эту должность занимал Алексей Богнибов. Следствие пришло к выводу, что возглавляемое им предприятие с марта 2015 года до ноября 2016 года на участке реки Каролиновка (Хакасия) незаконно добыло почти 22,9 кг золота и более 1,6 кг серебра. По версии обвинения, государству нанесен ущерб в размере 60 млн рублей, который компания не может выплатить из-за банкротства, писал «Коммерсант».

Согласно решению суда ООО ГК «Аврора» имела лицензию на проведение геологоразведки, но при этом занималась «добычей россыпного золота с раздельной выемкой торфов и песков карьерным способом с общей площадью карьера 3,1 га с применением промышленной горной техники и оборудования» без разрешающих документов.

В марте 2021 года начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин на пресс-конференции рассказывал, что в 2020 году на территории деятельности департамента (Новосибирская, Омская и Кемеровская области) были выданы 50 геологических лицензий на золото.

— Интерес к золотоносным месторождениям растет не первый год. В первую очередь это связано с повышением цены на золото: она растет уже более 2 лет, — говорил Партолин. — В результате мы наблюдаем рост интереса к таким участкам, в том числе по заявительному принципу, для геологического изучения и предоставления лицензий. Сегодня около 80 лицензий по золоту предоставлены именно по заявительному принципу. В такой ситуации участок для геологического изучения можно получить без проведения аукционов и конкурсов. Компании-инвесторы вкладывают собственные средства в изучение участков. Думаю, в ближайшее время это даст эффект — и мы увидим прирост запасов золота.

В 2020 году лицензии на добычу золота в регионах, подведомственных Сибнедрам, не отзывались, даже несмотря на нарушения. Работу с нарушителями департамент планировал проводить в 2021 году. В 2020 году в регионах, которые находятся в ведении Сибнедр, были добыты 302 кг золота.

Фото: pixabay.com автор: paulbr75

729

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Маслянинский район

Теги : Маслянино золото добыча золота


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В аэропортах Сибири из-за густого тумана задерживаются около 70 рейсов

09/08/2021, 12:11

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса Сибири вырос до 517 млрд рублей

09/08/2021, 10:26

Потребление электроэнергии в Сибири увеличилось на 2,6 %

06/08/2021, 11:39

Контрабандисты пытались вывести в Китай нефрит почти на 400 млн рублей

05/08/2021, 17:49

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

09/08/2021, 18:45

Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

09/08/2021, 18:39

Надводная часть четвертого моста через Обь готова более чем на 30%

09/08/2021, 17:59

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

09/08/2021, 17:24
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

09/08/2021, 14:12

Средняя ставка по ипотеке может вырасти до 9% к концу года

09/08/2021, 12:34

Агентство «НКР» повысило рейтинг Банку Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

09/08/2021, 10:55

В Банке Акцепт снова выросли ставки по вкладам!

06/08/2021, 17:52

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

06/08/2021, 10:01

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Новосибирская область на 30% увеличила доходы

Эксперты новосибирского ИТ-рынка: Использовать данные Big Data для увольнения — бесчеловечно

На сколько подорожает чашка кофе в кофейнях?

Новосибирское правительство пытается сохранить торговую сеть в отдаленных районах

Финансы

Новости Новосибирска

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

В Новосибирской области снизилась просрочка по ипотеке

Политика

Новости Новосибирска

Новое назначение в региональном правительстве

Экс-глава района о «своих» агитавтобусах: другим можно, мне нельзя?

Лидер новосибирских навальнистов «впрягается» за лидера коммунистов

Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Наблюдать за избирательными участками можно будет через соцсети

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Владимир Литвинов: Мы инвестируем в будущее

Можно ли назвать Новосибирск современным и стильным городом?

Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Новосибирске вырос спрос на долгосрочную аренду

Технологии

Новости Новосибирска

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

Общество

Новости Новосибирска

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

Около 160 млн рублей направят на завершение строительства проблемных объектов региона

Надводная часть четвертого моста через Обь готова более чем на 30%

В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции укреплений ГЭС на Обском море

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска