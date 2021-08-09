Красноярцы получили участок в золотоносном районе Новосибирской области

Распоряжением губернатора Новосибирской области изменено назначение земельного участка с кадастровым номером 54:17:000000:1183 в Маслянинском районе Новосибирской области в связи с добычей полезных ископаемых. Ходатайство об изменении назначения участка подала ООО «Горнодобывающая компания «Аврора» (Красноярск, ранее местом регистрации был Новосибирск). Участок площадью более 3 тысяч кв. м расположен в Егорьевском сельсовете, где работает много артелей старателей, добывающих рассыпное золото.

На момент публикации материала комментарий от директора и учредителя компании Антона Волынкина получить не удалось.

ООО «Горнодобывающая компания «Аврора» была создана в 2013 году в Новосибирской области, сейчас место регистрации — Красноярск. Основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). По данным Seldon.Basis, уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, чистая прибыль за 2020 год — 5 тысяч рублей (в 2019-м — 29 млн рублей), выручка — 37 тысяч рублей (29,8 млн рублей). По данным ФНС, за 2019 год доходы компании — 49,8 млн рублей, расходы — 77,5 млн. Ранее в разное время в число собственников компании входили АО НПО «Иргиредмет & нойон» и АО НПО «Ирион» (по 50%), а также физлица Леонид Кузнецов, Василий Кузичев и Антон Титов («Обувь России» в 2013 году).

У компании есть несколько лицензий на геологоразведку и недропользование в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. В частности, в Новосибирской области у «ГК «Аврора» две лицензии, обе на разработку рассыпного золота: на правых притоках Суенги (Зимник, Бобровский, Фонштремлевский лога) до 2031 года (лицензия приобретена в 2016 году) и в районе реки Северный Мочег, также в Маслянино (лицензия до 2028 года, участок приобретен в 2013 году). Судя по кадастровой карте, речь идет о месторождении, расположенном на правых притоках Суенги.

В марте 2020 года компания была признана банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство. В ноябре производство по делу о банкротстве прекратилось.

Отметим, что в июле 2020 года Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил требования прокуратуры Республики Хакасии о взыскании ущерба за незаконную добычу полезных ископаемых с директора горнодобывающей компании «Аврора». На тот момент эту должность занимал Алексей Богнибов. Следствие пришло к выводу, что возглавляемое им предприятие с марта 2015 года до ноября 2016 года на участке реки Каролиновка (Хакасия) незаконно добыло почти 22,9 кг золота и более 1,6 кг серебра. По версии обвинения, государству нанесен ущерб в размере 60 млн рублей, который компания не может выплатить из-за банкротства, писал «Коммерсант».

Согласно решению суда ООО ГК «Аврора» имела лицензию на проведение геологоразведки, но при этом занималась «добычей россыпного золота с раздельной выемкой торфов и песков карьерным способом с общей площадью карьера 3,1 га с применением промышленной горной техники и оборудования» без разрешающих документов.

В марте 2021 года начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин на пресс-конференции рассказывал, что в 2020 году на территории деятельности департамента (Новосибирская, Омская и Кемеровская области) были выданы 50 геологических лицензий на золото.

— Интерес к золотоносным месторождениям растет не первый год. В первую очередь это связано с повышением цены на золото: она растет уже более 2 лет, — говорил Партолин. — В результате мы наблюдаем рост интереса к таким участкам, в том числе по заявительному принципу, для геологического изучения и предоставления лицензий. Сегодня около 80 лицензий по золоту предоставлены именно по заявительному принципу. В такой ситуации участок для геологического изучения можно получить без проведения аукционов и конкурсов. Компании-инвесторы вкладывают собственные средства в изучение участков. Думаю, в ближайшее время это даст эффект — и мы увидим прирост запасов золота.

В 2020 году лицензии на добычу золота в регионах, подведомственных Сибнедрам, не отзывались, даже несмотря на нарушения. Работу с нарушителями департамент планировал проводить в 2021 году. В 2020 году в регионах, которые находятся в ведении Сибнедр, были добыты 302 кг золота.