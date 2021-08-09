9 и 10 сентября текущего года на малой сцене театра «Глобус» состоится первая премьера 92-го театрального сезона.

Семейную сагу, разворачивающуюся в позднем СССР, ставит главный режиссер театра «Глобус» Алексей Крикливый.

— Наш герой – великий человек. Так складываются обстоятельства, что он вдруг (неожиданно для себя) начинает идти против системы. Человек, получивший от государства звание, блага, единственный начальник в маленьком военном городке вдруг делает свой выбор. И этим поступком он совершает подвиг во имя счастья дочери и внука. Бочажок – персонаж вымышленный, конечно. Но он собран из ткани большой любви, —комментирует Алексей Крикливый.

Говоря о жанре спектакля, режиссер отмечает, что это должен быть исторический анекдот. Это ключ, который предлагает сам автор. Недаром же он назвал генерала Василием Ивановичем, а его дочь Аней, Анкой.

Тимур Юрьевич Кибиров (род. 1955) – поэт, писатель, переводчик; автор более двадцати поэтических книг; лауреат многих отечественных и международных премий, в том числе премии «Поэт» и Премии Правительства РФ в области культуры. Книгу «Генерал и его семья» автор называет «историческим романом», за его создание Кибиров удостоен литературной премии «Большая книга» (вторая премия) в 2020 году.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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