Федеральный блогер прославил новые новосибирские остановки

Известный блогер-путешественник Илья Варламов прошелся по будущим остановкам общественного транспорта Новосибирска, которые муниципалитет планирует закупить в количестве 5 штук на общую сумму 6,5 млн рублей.

— Давайте посмотрим, как эти остановки выглядят, — заявил блогер в эфире своего интернет-канала. — А выглядят они максимально вср**о. Сделаны из металлических труб и профлиста, внутри разместят скамейки, а рядом — мусорные урны. Проходит аукцион на их установку, работы должны быть выполнены до октября.

Варламов напомнил, что ранее в Новосибирске в рамках концессии планировалось установить 250 «умных остановок» с Wi-Fi, интерактивной картой города и даже зарядкой для телефонов. Как уже неоднократно сообщалось, это решение сопровождалось многочисленными и продолжительными баталиями муниципальных чиновников с коммерсантами, чьи торговые объекты располагались в точках, подпадавших под концессию, из-за чего они лишались «насиженных» мест, несмотря на оплату аренды и содержание территории вокруг своих объектов. Однако на объявленные мэрией концессионные торги никто не заявился.

По словам блогера, аналогично с остановками оскандалились чиновники в Сочи.

— Поставили остановки в стиле «контейнерная площадка для мусорных баков», — говорит Варламов. — Местный сочинский дептранс выложил фотографию этой новой остановки и подписал: «Наши герои не носят плащи». С одной стороны, курс президента, ракеты, способные уничтожить весь мир. Мы всем помогаем. Самолеты летят к Эрдогану тушить пожары. Все прекрасно, особенно если посмотреть первый канал. А потом ставят остановки, и понимаешь, что такого дер***ща даже в худшие времена не было. Посмотрите на это го**ще, которое ставят в Сочи и Новосибирске — далеко не бедных городах. Теперь туристы будут стоять посреди этой *****, потому что ничего они сделать не могут.

Для сравнения блогер продемонстрировал фото оригинальных художественных решений остановок, сделанных в советское время в отдаленных населенных пунктах и на трассах.

Стоит напомнить, что ранее Варламов критиковал в Новосибирске некачественную уборку снега зимой, борьбу с грязью весной, а также качество работ при строительстве одного из жилмассивов на окраине Новосибирска. Также в разное время на федеральном уровне (но уже в передаче Ивана Урганта) прославились вице-мэр Анна Терешкова и одна из депутатов горсовета Новосибирска: первая — за неоднозначную форму катка на площади Ленина, вторая — за клич по сбору денег себе на подарок ко дню рождения.