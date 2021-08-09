Федеральный блогер прославил новые новосибирские остановки

Известный блогер-путешественник Илья Варламов прошелся по будущим остановкам общественного транспорта Новосибирска, которые муниципалитет планирует закупить в количестве 5 штук на общую сумму 6,5 млн рублей.
— Давайте посмотрим, как эти остановки выглядят, — заявил блогер в эфире своего интернет-канала. — А выглядят они максимально вср**о. Сделаны из металлических труб и профлиста, внутри разместят скамейки, а рядом — мусорные урны. Проходит аукцион на их установку, работы должны быть выполнены до октября.
По словам блогера, аналогично с остановками оскандалились чиновники в Сочи.
— Поставили остановки в стиле «контейнерная площадка для мусорных баков», — говорит Варламов. — Местный сочинский дептранс выложил фотографию этой новой остановки и подписал: «Наши герои не носят плащи». С одной стороны, курс президента, ракеты, способные уничтожить весь мир. Мы всем помогаем. Самолеты летят к Эрдогану тушить пожары. Все прекрасно, особенно если посмотреть первый канал. А потом ставят остановки, и понимаешь, что такого дер***ща даже в худшие времена не было. Посмотрите на это го**ще, которое ставят в Сочи и Новосибирске — далеко не бедных городах. Теперь туристы будут стоять посреди этой *****, потому что ничего они сделать не могут.
Для сравнения блогер продемонстрировал фото оригинальных художественных решений остановок, сделанных в советское время в отдаленных населенных пунктах и на трассах.
Стоит напомнить, что ранее Варламов критиковал в Новосибирске некачественную уборку снега зимой, борьбу с грязью весной, а также качество работ при строительстве одного из жилмассивов на окраине Новосибирска. Также в разное время на федеральном уровне (но уже в передаче Ивана Урганта) прославились вице-мэр Анна Терешкова и одна из депутатов горсовета Новосибирска: первая — за неоднозначную форму катка на площади Ленина, вторая — за клич по сбору денег себе на подарок ко дню рождения.
Фото из документов закупки
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