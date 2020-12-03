Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в медицинских масках

Коллектив красноярской фабрики елочных игрушек «Бирюсинка» создал к Новому году коллекцию елочных шаров в масках от коронавируса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на руководителя предприятия Артема Денисовича.

По его словам, все игрушки изготавливаются вручную. С начала недели, как только стало известно о новой коллекции, спрос на шары в масках резко вырос.

— Все узнали и теперь хотят. Выпускать будем сколько сможем, пока порядка 100-120 штук в день. У нас все игрушки ручной работы. Выпускать будем до 31 декабря. Уже более 300 запросов, со всей России идут заказы, — сказал Денисович.

Фото из группы «Я живу в Красноярске» ВКонтакте