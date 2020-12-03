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Грузовой терминал в ПЛП планируют запустить в 2022 году

  • 03/12/2020, 19:21
Автор: Юлия Данилова
Новости Сибири
Летом будущего года инвестор рассчитывает выйти на площадку.

— В 2019 году мы подписание соглашение на Санкт-Петербургском экономическом форуме о создании в Новосибирске транспортно-логистического центра. На сегодняшний день мы провели необходимые изыскания, оформили участок, получили техусловия и приступили к проектированию. Надеемся, что закончим эту работу к середине 2021 года и приступим к строительству, — сообщил в ходе Международной транспортно- логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе.

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

Курировать ТЛЦ будет «Новосибирский транспортный терминал»

Первую очередь транспортно-логистического центра в промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области в районе станции Чик инвестор намерен запустить в 2022 году.

— Мощность первой очереди составит 300 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.), двух — 600 тысяч ДФЭ, — говорит Кахидзе. — Подчеркну, что мы не являемся конкурентами существующих в регионе терминалов. Мы расположены в крупнейшем индустриальном парке Сибири — ПЛП, занимающем около 2000 га, там открываются новые промышленные, торговые компании, размещаются большие складские мощности, рядом находится трасса Р-254, международный аэропорт. И в конце года в ПЛП открывается холдинг «Росагромаркет», который также будет генерировать грузопоток.

Он напомнил, по оценкам самих участников рынка контейнерных перевозок Новосибирской области, его мощности заполнены на 90%. Между тем с 2015 до 2020 года статистика перевозок в регионе выросла с 3 до 6 млн ДФЭ, а к 2030 году расчетно может приблизится к 12 млн ДФЭ.

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В технологию работы ТЛЦ закладывается подключение рефконтейнеров, а также прием контрейлерных поездов.

— Два месяца назад мы протестировали перевозку контрейлера из Москвы в Екатеринбург и обратно. В Новосибирске сейчас не хватает современного терминала, который может принять такие виды транспорта в больших объемах. Речь идет не о единичных контрейлерах, а о контрейлерных поездах, — заявил Кахидзе.

Строительство ТЛЦ ООО «Новосибирский транспортный терминал» в районе станции Чик было одобрено федеральным Минтрансом в августе нынешнего года. Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Ранее старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

Фото из фильма с сайта ПЛП

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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