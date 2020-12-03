Грузовой терминал в ПЛП планируют запустить в 2022 году

— В 2019 году мы подписание соглашение на Санкт-Петербургском экономическом форуме о создании в Новосибирске транспортно-логистического центра. На сегодняшний день мы провели необходимые изыскания, оформили участок, получили техусловия и приступили к проектированию. Надеемся, что закончим эту работу к середине 2021 года и приступим к строительству, — сообщил в ходе Международной транспортно- логистической конференции «PRO//Движение. Сибирь» председатель совета директоров ООО «Новосибирский транспортный терминал» Александр Кахидзе.

Первую очередь транспортно-логистического центра в промышленно-логистическом парке (ПЛП) Новосибирской области в районе станции Чик инвестор намерен запустить в 2022 году.

— Мощность первой очереди составит 300 тысяч ДФЭ (Двадцатифутовый эквивалент, англ. TEU. — Ред.), двух — 600 тысяч ДФЭ, — говорит Кахидзе. — Подчеркну, что мы не являемся конкурентами существующих в регионе терминалов. Мы расположены в крупнейшем индустриальном парке Сибири — ПЛП, занимающем около 2000 га, там открываются новые промышленные, торговые компании, размещаются большие складские мощности, рядом находится трасса Р-254, международный аэропорт. И в конце года в ПЛП открывается холдинг «Росагромаркет», который также будет генерировать грузопоток.

Он напомнил, по оценкам самих участников рынка контейнерных перевозок Новосибирской области, его мощности заполнены на 90%. Между тем с 2015 до 2020 года статистика перевозок в регионе выросла с 3 до 6 млн ДФЭ, а к 2030 году расчетно может приблизится к 12 млн ДФЭ.

В технологию работы ТЛЦ закладывается подключение рефконтейнеров, а также прием контрейлерных поездов.

— Два месяца назад мы протестировали перевозку контрейлера из Москвы в Екатеринбург и обратно. В Новосибирске сейчас не хватает современного терминала, который может принять такие виды транспорта в больших объемах. Речь идет не о единичных контрейлерах, а о контрейлерных поездах, — заявил Кахидзе.

Строительство ТЛЦ ООО «Новосибирский транспортный терминал» в районе станции Чик было одобрено федеральным Минтрансом в августе нынешнего года. Объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей. В 2019 году компания получила статус резидента ПЛП. Ранее старт строительства был запланирован на 2020 год, а ввод в эксплуатацию первой очереди — в 2021 году. В состав ТЛЦ также будет входить терминальная и складская инфраструктура.

Фото из фильма с сайта ПЛП