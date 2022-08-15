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Красноярский губернатор назначил свою пятерку в комиссию по выбору мэра Красноярска

  • 15/08/2022, 15:42
выборы мэра Красноярска
Напомним, для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе 10 человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил пятерых членов комиссии, которая будет выбирать мэра Красноярска. В формируемый орган вошли три министра и два начальника управлений при губернаторе.

Председатель горсовета Наталия Фирюлина сообщила, глава края представил следующих участников процесса: министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Александра Ананьева, начальника управления территориальной политики губернатора Владимира Богданова, начальника управления общественных связей Романа Баринова, министра образования края Светлану Маковскую, министра соцполитики Ирину Пастухову.

Напомним, для проведения конкурса создается конкурсная комиссия в составе 10 человек: пять из них назначает губернатор Красноярского края, пять — городской совет.

Ранее редакция писала, что профильная комиссия горсовета по городскому самоуправлению рекомендовала в члены конкурсной комиссии депутатов Андрея Козикова («Единая Россия»), Марину Малышеву («Единая Россия»), Ивана Азаренко (КПРФ), Семена Сендерского (ЛДПР) и Самеда Юсубова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра назначен на 8 сентября.

Об уходе с поста мэра Сергея Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.

Фото с сайта Красноярского городского совета депутатов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : политика Выборы мэра Красноярска


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