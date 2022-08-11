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В Красноярске определены депутаты для выборов мэра

  • 11/08/2022, 11:04
новости Красноярска
В горсовете Красноярска определили пятерых членов комиссии, которая займется выбором кандидатов в будущие мэры.

Всего комиссия будет состоять из 10 человек. Пятерка от городского совета определена: Иван Азаренко (КПРФ), Андрей Козиков («Единая Россия»), Марина Малышева («Единая Россия»), Самед Юсубов («Справедливая Россия») и Семен Сендерский (ЛДПР).

Теперь этих кандидатов в комиссию должны утвердить на сессии горсовета. Она состоится 16 августа.

Как пояснила председатель комиссии Елена Южакова, фракции партий, представленных в горсовете, должны были предложить свои кандидатуры в комиссию со 2 по 8 августа.

Еще пятерых членов комиссии назовет губернатор Александр Усс. Затем все десять членов комиссии рассмотрят документы, поступившие от претендентов на пост: их принимают в горсовете с 4 августа по 2 сентября, и допустят лучших к участию в конкурсе. Он состоится, только если желающих будет не меньше трех, уточняет пресс-служба горсовета Красноярска.

— Уверена, что комиссия сработает на высоком профессиональном и организационном уровне, а в ее состав войдут люди, хорошо разбирающиеся в вопросах управления городом. Критериев оценки кандидатов много, среди них, например, реалистичность предложенных направлений развития, эффективность представленных механизмов по выходу из кризисных ситуаций, наращивание инвестиционной привлекательности города, — отметила депутат Марина Малышева.

8 сентября, комиссия соберется, чтобы заслушать отобранных кандидатов в градоначальники. Каждый из них выступит с 20-минутной речью, представив свой проект социально-экономического развития Красноярска. Им выставят оценку по 10-балльной шкале.

После этого комиссия по сумме баллов решит, кого из кандидатов зарегистрировать — статус зарегистрированных получат не меньше двух человек.

Затем через пару дней на внеочередной сессии депутаты всем скопом и тайным голосованием изберут Красноярску нового мэра.

Сергей Еремин, возглавлявший городскую администрацию с декабря 2017 года, досрочно ушел в отставку и занял пост замгубернатора региона.

 

Ранее редакция сообщала, что в сентябре пройдут довыборы в региональный парламент Новосибирской области. 

Фото с сайта Красноярского городского совета депутатов

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : политика выборы


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