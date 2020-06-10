Красный Крест объявил о нехватке донорской крови из-за пандемии COVID-2019

Из-за пандемии COVID-19 Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сталкивается с серьезным сокращением донаций и запасов крови, которая имеет жизненно важное значение для спасения более 100 млн жизней в год, сообщили в пресс-службе федерации.

— Совсем недавно исчезали с полок товары первой необходимости, мыло для рук и дезинфицирующие средства. Сейчас кровь – самая важная жидкость в мире – исчезает из специализированных банков тревожными темпами. Поэтому в рамках международной кампании «Жизненная необходимость», приуроченной ко Всемирному дню донора, Российский Красный Крест призывает подходящих доноров прийти на станции переливания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кровь имеет ограниченный срок годности, и, чтобы продолжать лечение пациентов, ее запасы необходимо постоянно пополнять.

— Особенное значение нынешняя нехватка крови имеет для больных онкологией: им нужны тромбоциты, использовать которые можно только в течение пяти дней. Когда объемы донорства снижаются, запасы крови расходуются очень быстро. Это приводит к остановке курса лечения и подвергает риску жизни, — подчеркивают в федерации.

В МФКК отмечают, что глобальная пандемия COVID-19 привела к многочисленным проблемам, которые привели к сокращению донорства. Среди них — закрытие образовательных учреждений и офисных зданий, где часто организуют пункты сдачи крови, и страх инфекции среди населения, который приводит к уменьшению числа доноров. При этом в условиях продолжающейся пандемии для миллионов пациентов жизненно важно, чтобы подходящие доноры продолжали сдавать кровь каждые 56 дней.

— Российский Красный Крест очень болезненно воспринимает складывающуюся ситуацию с падением донорской активности. Сегодня в России резко упала активность доноров крови в связи с ограничительными мерами, принятыми для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. C дефицитом крови и ее компонентов могут столкнуться в первую очередь крупные больницы, где есть онкологические и гематологические отделения, больницы скорой помощи и роддома, — прокомментировала председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова.

Фото предоставлено пресс-службой МФКК