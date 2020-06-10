В Новосибирской области индекс прироста заболевших снижается

Специалисты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подытожили данные по ежедневному приросту выявленных случаев коронавирусной инфекции в регионах СФО, а также в целом по федеральному округу.

Согласно этой статистике, в регионе, так же как в СФО и в целом по России, можно выделить три ключевых точки сравнения, с промежутком в неделю: 27 мая, 3 июня и 10 июня, сообщили в ИЦК.

— В Новосибирской области по данным на 27.05 ежедневный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 4,2%. Через неделю, 3 июня, этот показатель снизился на 0,8% (до 3,4%), а 10 июня, то есть еще через неделю — на 0,6% (до 2,8%). То есть, все это время индекс прироста заболевших по области, несмотря на отдельные вспышки, неуклонно снижается, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот региональный показатель в течение всего периода оставался ниже, чем в целом по СФО. Там с 27 мая по 10 июня цифры менялись таким образом (диапазон дат аналогичный): 4,4% — 3,7% — 3,8%.

Однако в целом по России картина более благополучная, чем в Новосибирской области. Прирост с начала посчитанного периода в РФ составил: 2,3% — 2,0% — 1,7%.

В общем рейтинге регионов СФО Новосибирская область 10 июня находится на 8-м месте по показателю ежедневного прироста — в тройке замыкающих. Показатели ниже только у Алтайского края и Республики Хакасия.

«Антилидером» рейтинга, с самым высоким индексом прироста сейчас является Республика Алтай — 7,4%.

Данные посчитаны за период с 27 мая по 10 июня.

Фото предоставлено ИЦК