Новосибирская область намерена начать 1 сентября с очных занятий

— 1 сентября мы начнем как обычно. Образовательный процесс будет очный. Тотальный переход на дистанционное обучение в школах области не предполагается. Практика показала, что заочное школьное обучение не дает того качества образования, которое необходимо, — констатировал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

При этом он сообщил, что, основываясь на полученном опыте дистанционного обучения, правительство пересмотрит подходы к ограничению работы отдельных школ в период сезонных эпидемий ОРВИ и гриппа.

— Кроме того, пока нам ученые не дали все ответы на наши вопросы по поводу COVID-19. Сложно понять, как себя поведет коронавирус в следующем году, будет ли вторая волна, — добавил Травников.

Напомним, школы Новосибирска ушли на весенние каникулы на неделю раньше срока — с 18 марта. Первоначально речь шла о двух неделях отдыха — до 1 апреля. 3 апреля областной минобр сообщил, что общеобразовательным организациям региона предложено перейти на обучение по одной из трех моделей: полностью в дистанционной форме, частично с использованием дистанционных технологий. Сельским малокомплектным школам с 13 апреля было разрешено запустить нормальный учебный процесс.

У родителей и школьников в процессе дистанционного обучения возникало много претензий, как к организации учебного процесса, так и к самим платформам.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области