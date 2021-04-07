Креативные кластеры и арт-пространства будут запущены в Новосибирске до конца 2021 года

Новосибирская область вошла в число финалистов программы Rurban Creative Lab, которую реализует Агентство стратегических инициатив. Следующая ступень проекта — составление управленческой модели кластеров и разработка бизнес-кейсов для привлечения инвесторов и запуска.

— Сегодня в планах нашей команды — в течение месяца доработать заявленные нами проекты, составить по ним детальный бизнес-план и договориться с собственниками объектов. Как мы уже говорили, сейчас ведутся переговоры с собственниками автовокзала, потому что в этом объекте много долей принадлежат муниципалитету. Точно будет реализован проект, заявленный на станции «Орбита» в Бугринской роще. Эти объекты у нас проработаны на 90%, — заявила заместитель мэра города Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, в здании бывшего автовокзала предлагается разместить фуд-лабораторию экспериментального вкуса, галерею блуждающего искусства и скейт-парк. В заброшенной станции «Орбита» в Бугринской роще — высокотехнологичный экотехнопарк.

Еще три проекта, которые вошли в презентацию Новосибирска, также будут дорабатываться. Напомним, в здании бывшего клуба «Гевара» (в цехе завода ОАО «НПО НИИП») планируется разместить галерею экспериментального звука и мультимедиа, в Доме офицеров — создать центр толерантности и мировых практик, в ПКиО «У моря Обского» — организовать креативную событийную резиденцию под открытым небом.

Как и какой бизнес мэрия будет привлекать для реализации этих проектов, сколько средств для этого потребуется, Терешкова пока не уточнила. Все будет зависеть от возможностей и составляющих самих помещений. Объем финансирования из федерального бюджета на эти цели также пока не уточняется.

— Если говорить о фуд-индустрии, то это кафе с креативными направлениями, я думаю, что представителям отрасли будет интересна новая концепция. Если говорить о анимационном кластере — это производство самих мультфильмов, — поясняет Анна Терешкова.

Редакция Infopro54 обратилась за комментарием к одному из арендаторов помещений в здании бывшего городского автовокзала — председателю совета директоров ООО «Автовокзал-Главный», депутату горсовета Новосибирска Андрею Гудовскому.

— Деталей проекта, который планируется реализовать в здании автовокзала, я пока не знаю, но в целом — за. Наш город должен развиваться, тем более если речь идет о создании новых креативных кластеров и арт-пространств, — заявил Гудовский. — Чем больше таких объектов появится в городе, тем интереснее будет наша жизнь.

В десятку финалистов, помимо Новосибирска, также вошли Тюменская, Свердловская, Ульяновская, Иркутская, Новгородская, Самарская и Рязанская области, а также Удмурдская республика и Ханты-Мансийский автономный округ. До конца 2021 года в каждом из этих регионов в рамках Rurban Creative Lab будут запущены по три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях, включая сельские. На сегодняшний день крупные креативные кластеры работают в 28 городах России. Большая часть из них расположена в Москве, на втором месте — Санкт-Петербург. Общая площадь таких пространств по всей стране составляет 1,65 млн. кв. м.