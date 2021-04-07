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Успейте забронировать отдых на лето в Новосибирской области

  • 07/04/2021, 14:37
parus_letniy
Резервировать путевки в новосибирские санатории на 2021 год отдыхающие начали еще осенью 2020-го.

— Спрос на летний отдых в России растет уже второй год. Частично это следствие пандемии, так как границы многих стран все еще закрыты или, наоборот, снова закрываются в связи с угрозой третьей волны коронавируса. Между тем, очевидно, что люди устали от самоизоляции, от нервного напряжения, им хочется сменить обстановку, отдохнуть, поправить здоровье. Отечественные санатории быстро поймали эту волну и сейчас предлагают сибирякам комфортные условия проживания, отдыха и лечения — не хуже, чем за границей, — уверена директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA) Юлия Шелепенкова.

По ее наблюдениям, интерес к отдыху неподалеку от дома поддерживает график жизни и работы многих предпринимателей, особенно в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией. Практика показывает, что в любой момент в компании может случится форс-мажор, который потребует личного присутствия собственника или руководителя. Из загородного санатория приехать гораздо проще, чем из другого региона.

Сами санатории тоже стараются разнообразить отдых клиентов.

— Я внимательно анализирую предложения санаториев Новосибирской области и соседних регионов. Многие сейчас уделяют большое внимание досуговой программе, чтобы разнообразить отдых своих клиентов. Речь идет об организации тематических праздников, спортивных мероприятий, дискотек и мастер-классов как для детей, так и для взрослых. На территории санаториев создаются детские и спортивные площадки.

К примеру, у нас этим летом снова начнет работать полюбившийся многим гостям самый большой открытый бассейн в регионе с зеркалом воды на 1100 метров. Кроме того, мы планируем увеличить водную зону отдыха и начнем строить новый бассейн — и тоже достаточно большой, — рассказывает директор PARUS medical resort & SPA. — По статистике, пока такие варианты отдыха привлекают 10-15% клиентов, но интерес к активностям растет, в том числе за счет расширения категорий отдыхающих.

Сегодня PARUS medical resort & SPA готов организовать для своих гостей отдых европейского уровня: шведский стол, современные номера, несколько бассейнов (с соленой водой, с пресной водой, бассейн под открытым небом), разнообразные оздоровительные процедуры и все виды диагностики состояния здоровья, новейшие высокотехнологичные аппараты для лечения различных заболеваний.

Спрос на летний отдых в России хорошо стимулирует программа кешбэка, когда человек может получить возврат за купленную путевку в размере 20% от ее стоимости. По сравнению с 2020 годом, в марте 2021-го количество заявок с использованием кешбэка уже выросло в несколько раз.

— Совокупная годовая емкость санаториев и баз отдыха Новосибирской области по семидневным путевкам составляет 47 тысяч человек. Максимум, который могут принять сегодня местные средства размещения, — до 60 тысяч человек в год, так что количество мест ограничено. К примеру, по нашим расчетам, в PARUS medical resort & SPA уже к концу июня свободных мест не останется. Думаю, что у коллег схожая ситуация, — прогнозирует Юлия Шелепенкова. — Конечно, некоторые новосибирцы поедут отдыхать на Алтай, в Кемерово, Иркутск и Красноярск, но пока не будет четкого понимания того, как развивается ситуация с коронавирусом, большинство все-таки предпочтет остаться в своем регионе.

Цены на отдых в санаториях, конечно, растут, как и на другие услуги — с учетом инфляции, подорожания продуктов питания. Но, по оценкам собеседницы Infopro54, пока предложения новосибирских курортов более выгодны, чем у коллег из соседних регионов.

— Во-первых, в рамках санаторно-курортного лечения новосибирские санатории предлагают по путевке в среднем 5-7 процедур, а санатории на Алтае — 3-4. Кроме того, у врачей, работающих в наших санаториях, больше возможностей для повышения квалификации, так как у нас проходят много медицинских конференций, в которых принимают участие специалисты со всей страны. Это постоянный обмен опытом, — поясняет Юлия Шелепенкова. — Также наши врачи контактируют напрямую с высокотехнологичными медицинскими центрами, расположенными в регионе, и могут направить пациентов на консультацию или лечение. В Новосибирске сформирован качественный высокотехнологичный медицинский кластер, он раскрывает больше возможностей для пациентов.

В целом же, по наблюдениям экспертов, самый лучший отдых, когда организм получает оптимальное восстановление, должен проходить в регионе проживания человека.

— По Трудовому кодексу РФ у человека в течение года должен быть отпуск минимум 28 дней, 10-12 из них медики рекомендуют проводить в санатории в регионе проживания и отвести это время на регулярный мониторинг здоровья, профилактику возникновения заболеваний, или лечение, — рассуждает Юлия Шелепенкова. — Еще 10-12 дней хорошо бы провести на море, чтобы получить заряд энергии и бодрости, но сразу стоит помнить о том, что несколько дней вашему организму потребуется для адаптации к смене климата. А оставшиеся дни отпуска стоит направить на саморазвитие.

По данным Министерства экономического развития Новосибирской области, в регионе сегодня работают 23 санатория: «Озеро Карачи», «Краснозерский», «Доволенский», «Лазурный», «Сибиряк»,  «Восток», «Ельцовка», «Золотой берег», «Обские зори», «Омь», «ПАРУС», «Рассвет», «Тогучинский», санаторий-профилакторий на станции Карасук, Crona Medical & Spa, Parus Medical Resort & Spa, пансионат «Лесная сказка», санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка», Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр, социально-оздоровительный центр для пожилых и инвалидов, детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи», санаторий-профилакторий «Обская волна». Согласно рейтингу делового портала Новосибирска, сформированному на основе оценок посетителей, топ-лист санаториев области возглавляют: «Сибиряк» (рейтинг 4,6), Parus Medical Resort & Spa (4,46), «Краснозерский» (4,38), «Рассвет» (4,27), Crona Medical & Spa (4,23), «Сосновка» (4,09), «Доволенский» (4,08).

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Адрес: Россия, 630510, Новосибирская область,
п. Кудряшовский, Береговая, 56
Санаторий «PARUS medical resort & SPA»

Подробности и бронирование:
8 (383) 383 56 10
8 (383) 383-26-56

По общим вопросам:
info@parusresort.ru

Официальный сайт

Фото предоставлены «PARUS medical resort&spa»

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : санатории


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