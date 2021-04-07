Бизнесмен из Новосибирска попал в список Forbes — 2021

Бизнесмен из Новосибирска Виктор Харитонин вошел в рейтинг самых богатых людей мира 2021 года по версии журнала Forbes.

Харитонин владеет фармацевтической компанией «Фармстандарт». Компания выпускает такие бренды, как «Арбидол», «Коделак», «Компливит» и «Пенталгин». Путь в бизнесе он начинал с однокурсником по НГУ Егором Кульковым. Позже стал сотрудничать с Романом Абрамовичем.

По версии Forbes за три года Харитонин улучшил своё финансовое положение и поднялся в списке богатейших людей мира с 1818 места на 891-е.

Напомним, ранее новосибирский сервис 2ГИС вошел в число самых богатых компаний рунета, заняв 25 место списка Forbes. Стоимость компании — 189 млн. долларов.