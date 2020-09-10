Преимущества карибского гражданства

Инвестиционные программы стран Карибского бассейна и не думают терять свою популярность в 2020 году. Более того, для многих инвесторов ситуация с Covid-19 послужила толчком к получению дополнительного гражданства и новых бизнес-возможностей. Такой паспорт считается не только универсальным travel-документом, но и «пропуском» к выгодным системам налогообложения международных доходов. При этом на получение статуса у вас уйдет всего несколько месяцев – на аналогичные сроки можно рассчитывать, только оформив паспорт Вануату, о чем сообщал в интервью почетный консул этой страны в РФ Елена Руда. Давайте подробнее рассмотрим возможности, которые открывают перед русскими инвесторами самые популярные инвестиционные программы мира.

Свобода перемещения с карибским гражданством

Паспорт стран Карибского бассейна имеет стратегически важное значение для бизнеса, так как открывает доступ более чем в 110 стран мира, включая державы Шенгена, Великобританию, Гонконг и Сингапур. Кроме того, дополнительное гражданство Кариб позволит инвесторам претендовать на получение 10-летней визы В1/В2 США (Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Доминика) или инвесторской визы Е-2, позволяющей вести бизнес в США (Гренада). Аналогичное количество безвизовых направлений также может предложить Вануату, небольшое островное государство в Океании. Инвесторы, оформившие местное гражданство, смогут без виз посещать 125 стран мира, в число которых также входит ЕС, Гонконг и Сингапур. Кроме того, обладатели гражданства Вануату также получат льготы при оформлении долгосрочных виз в Австралию, Канаду и США.

Оптимизация налогового статуса и финансовые возможности

Карибское гражданство даст мощный толчок развитию вашего бизнеса. Точный список возможностей зависит от конкретной страны, например:

С паспортом Антигуа и Барбуда предприниматели смогут регистрировать на свое имя недвижимость и движимые активы в любом государстве мира. Еще один бонус – минимальная стоимость учреждения International Business Corporation;

Гражданство Сент-Китс и Невис дает право на диверсификацию рисков зарубежных активов. А также оптимизировать налогообложение – на островах нет налогов на наследство, мировой доход и дивиденды. Не менее лояльная система действует и в Вануату, где нет налогов на доход, роскошь, наследство и прирост капитала. А предприятия типа IBC, прошедшие регистрацию в Вануату, не платят налоги в течение 20 лет, выплачивая единый взнос ($300);

Доходы на Сент-Люсии облагаются налогом только в том случае, если гражданин получает их от компаний на территории страны;

На Доминике нет налогов на зарубежные активы, роскошь, дарение и наследство, а также прирост капитала.

Курс на минимизацию налогов взяло и правительство Гренады – резидентам страны, ведущим бизнес на международном уровне, здесь максимально комфортно. В государстве нет налогов на прирост капитала, с чистого имущества и доходов из иностранных источников. Инвесторы, решившие купить недвижимость в Гренаде, будут платить налог на владение по минимальной ставке: 0-0.5%.

Сроки и стоимость получения нового статуса за инвестиции

Сжатые сроки – одна из главных причин, по которой инвесторы выбирают карибский паспорт. В таблице указаны примерные сроки получения гражданства:

Гренада 4-6 месяцев Антигуа и Барбуда 4-6 месяцев (в течение первых пяти лет после выдачи паспорта инвестору необходимо провести на территории страны не менее 5 дней) Сент-Люсия 3-4 месяца Сент-Китс и Невис 2-6 месяцев Доминика 4-6 месяцев

Еще одной быстрой программой оформления второго гражданства за инвестиции является проект Вануату. На островах получить паспорт можно всего за 1-2 месяца.

По стоимости программы также отличаются: так, минимальный объем инвестиций (от $100 тысяч) зафиксирован в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуда. Чуть больше – от 150 тысяч – потребуется для оформления карибского гражданства в Сент-Китс и Гренаде. В Вануату необходимо инвестировать минимум $130 тысяч, при этом иностранцам предлагают только невозвратные инвестиции.

Число заявок на карибский паспорт постоянно растет. Например, на паспорт Гренады, как отметил в интервью руководитель программы Персиваль Клоден, даже в период пандемии претендовали десятки иностранцев. Поэтому, если вы рассматриваете варианты для вывода бизнеса на международный уровень и оптимизации налогов, стоит уже сейчас рассмотреть вариант с гражданством Карибов или Океании – условия могут быть ужесточены в любой момент.

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