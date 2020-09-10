Преимущества карибского гражданства

Инвестиционные программы стран Карибского бассейна и не думают терять свою популярность в 2020 году. Более того, для многих инвесторов ситуация с Covid-19 послужила толчком к получению дополнительного гражданства и новых бизнес-возможностей. Такой паспорт считается не только универсальным travel-документом, но и «пропуском» к выгодным системам налогообложения международных доходов. При этом на получение статуса у вас уйдет всего несколько месяцев – на аналогичные сроки можно рассчитывать, только оформив паспорт Вануату, о чем сообщал в интервью почетный консул этой страны в РФ Елена Руда. Давайте подробнее рассмотрим возможности, которые открывают перед русскими инвесторами самые популярные инвестиционные программы мира.
Паспорт стран Карибского бассейна имеет стратегически важное значение для бизнеса, так как открывает доступ более чем в 110 стран мира, включая державы Шенгена, Великобританию, Гонконг и Сингапур. Кроме того, дополнительное гражданство Кариб позволит инвесторам претендовать на получение 10-летней визы В1/В2 США (Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Доминика) или инвесторской визы Е-2, позволяющей вести бизнес в США (Гренада). Аналогичное количество безвизовых направлений также может предложить Вануату, небольшое островное государство в Океании. Инвесторы, оформившие местное гражданство, смогут без виз посещать 125 стран мира, в число которых также входит ЕС, Гонконг и Сингапур. Кроме того, обладатели гражданства Вануату также получат льготы при оформлении долгосрочных виз в Австралию, Канаду и США.
Карибское гражданство даст мощный толчок развитию вашего бизнеса. Точный список возможностей зависит от конкретной страны, например:
С паспортом Антигуа и Барбуда предприниматели смогут регистрировать на свое имя недвижимость и движимые активы в любом государстве мира. Еще один бонус – минимальная стоимость учреждения International Business Corporation;
Гражданство Сент-Китс и Невис дает право на диверсификацию рисков зарубежных активов. А также оптимизировать налогообложение – на островах нет налогов на наследство, мировой доход и дивиденды. Не менее лояльная система действует и в Вануату, где нет налогов на доход, роскошь, наследство и прирост капитала. А предприятия типа IBC, прошедшие регистрацию в Вануату, не платят налоги в течение 20 лет, выплачивая единый взнос ($300);
Доходы на Сент-Люсии облагаются налогом только в том случае, если гражданин получает их от компаний на территории страны;
На Доминике нет налогов на зарубежные активы, роскошь, дарение и наследство, а также прирост капитала.
Курс на минимизацию налогов взяло и правительство Гренады – резидентам страны, ведущим бизнес на международном уровне, здесь максимально комфортно. В государстве нет налогов на прирост капитала, с чистого имущества и доходов из иностранных источников. Инвесторы, решившие купить недвижимость в Гренаде, будут платить налог на владение по минимальной ставке: 0-0.5%.
Сжатые сроки – одна из главных причин, по которой инвесторы выбирают карибский паспорт. В таблице указаны примерные сроки получения гражданства:
|Гренада
|4-6 месяцев
|Антигуа и Барбуда
|4-6 месяцев (в течение первых пяти лет после выдачи паспорта инвестору необходимо провести на территории страны не менее 5 дней)
|Сент-Люсия
|3-4 месяца
|Сент-Китс и Невис
|2-6 месяцев
|Доминика
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4-6 месяцев
Еще одной быстрой программой оформления второго гражданства за инвестиции является проект Вануату. На островах получить паспорт можно всего за 1-2 месяца.
По стоимости программы также отличаются: так, минимальный объем инвестиций (от $100 тысяч) зафиксирован в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуда. Чуть больше – от 150 тысяч – потребуется для оформления карибского гражданства в Сент-Китс и Гренаде. В Вануату необходимо инвестировать минимум $130 тысяч, при этом иностранцам предлагают только невозвратные инвестиции.
Число заявок на карибский паспорт постоянно растет. Например, на паспорт Гренады, как отметил в интервью руководитель программы Персиваль Клоден, даже в период пандемии претендовали десятки иностранцев. Поэтому, если вы рассматриваете варианты для вывода бизнеса на международный уровень и оптимизации налогов, стоит уже сейчас рассмотреть вариант с гражданством Карибов или Океании – условия могут быть ужесточены в любой момент.
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