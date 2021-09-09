Кредит на госзакупки в Банке Акцепт!

Кредит на исполнение контракта – это удобный способ для победителя торгов получить средства на его выполнение. Это эффективно в случае:
- если у предприятия недостаточно собственных средств на выполнение обязательств по контракту;
- если предприятие принимает участие и одерживает победу в нескольких конкурсных процедурах одновременно.
Условия кредитования:
- процентная ставка по кредиту составляет 9-11% годовых в зависимости от предоставляемого кредитного продукта;
- заемщику открывается залоговый счет, реквизиты которого указываются в финансируемом контракте;
- 90% выручки, поступающей на залоговой счет, списывается на погашение кредита;
- срок финансируемого контракта до 3 лет;
- срок кредитования сопоставим со сроком окончания контракта.
Заявку на кредит можно оформить на akcept.ru
Подробности по телефонам:
- г. Новосибирск — 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53
- г. Барнаул — 8 (3852) 200-390, 8 (3852) 200-391
- г. Омск — 8 (3812) 53-23-33, 8-908-793-19-85
- г. Красноярск — 8 (8391) 216-02-84
- г. Москва — 8 (495) 725-39-65, доб. 468
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