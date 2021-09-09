Кредит на госзакупки в Банке Акцепт!

Кредит на исполнение контракта – это удобный способ для победителя торгов получить средства на его выполнение. Это эффективно в случае:

если у предприятия недостаточно собственных средств на выполнение обязательств по контракту;

если предприятие принимает участие и одерживает победу в нескольких конкурсных процедурах одновременно.

Условия кредитования:

процентная ставка по кредиту составляет 9-11% годовых в зависимости от предоставляемого кредитного продукта;

заемщику открывается залоговый счет, реквизиты которого указываются в финансируемом контракте;

90% выручки, поступающей на залоговой счет, списывается на погашение кредита;

срок финансируемого контракта до 3 лет;

срок кредитования сопоставим со сроком окончания контракта.

Заявку на кредит можно оформить на akcept.ru

Подробности по телефонам:

г. Новосибирск — 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53

г. Барнаул — 8 (3852) 200-390, 8 (3852) 200-391

г. Омск — 8 (3812) 53-23-33, 8-908-793-19-85

г. Красноярск — 8 (8391) 216-02-84

г. Москва — 8 (495) 725-39-65, доб. 468

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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