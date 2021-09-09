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Сибиряки стали реже жаловаться на банки

  • 09/09/2021, 17:53
Новости Сибири
Но количество претензий к страховщикам резко выросло

За 7 месяцев 2021 года сибиряки направили в Банк России почти 16 тыс. обращений. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число жалоб на банки сократилось на треть, до 9,5 тыс., оставаясь самыми массовыми в структуре обращений, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

Из жалоб на банки практически ушли вопросы, касающиеся «коронавирусных» мер государственной поддержки. Кроме того, у сибиряков стало меньше вопросов по возврату долгов, списанию средств в рамках «антиотмывочного» законодательства и блокировке счетов. Также снизился по сравнению с январем-июлем прошлого года объем жалоб на качество банковского обслуживания, а также взыскание банками просроченной задолженности.

В то же время выросло число жалоб на остальных участников финансового рынка.

Так на втором месте в структуре обращений сибиряков — жалобы на страховые компании. За семь месяцев 2021 года их было 2,5 тыс. — на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Три четверти обращений касались ОСАГО, в основном речь шла о неверном применении коэффициента бонус-малус. Увеличилось количество претензий к страховщикам из-за проблем с покупкой е-ОСАГО и бумажных полисов, в том числе по причине отсутствия бланков. Стали чаще возникать разногласия по поводу ремонта пострадавшего в ДТП автотранспорта. Здесь сыграл эффект низкой базы: в период самоизоляции обращений в страховые по «автогражданке» было меньше, да и сами автовладельцы реже пользовались машинами и попадали в аварии.

Изменилась структура жалоб на микрофинансовые организации. Снизилась доля обращений, связанных с возвратом просроченных долгов, а доля жалоб на навязывание дополнительных платных услуг при заключении договоров займа выросла.

— По результатам проверок в большинстве обращений, которые поступают в Банк России от граждан, не подтверждаются нарушения со стороны финансовых организаций. Доля обоснованных жалоб сибиряков находится на уровне около 10%. Часто люди просят разъяснить новые нормативы или же порядок действий в той или иной жизненной ситуации. Иногда разногласия возникают из-за того, что человек не до конца разобрался, какой продукт он купил. Менеджер что-то утаил, клиент — не уточнил, а договор уже подписан. В такие договорные отношения регулятор не имеет права вмешиваться. Для того чтобы таких ситуаций было меньше, Банк России совершенствует меры защиты потребителей финансовых услуг, чтобы услуги были понятнее и прозрачнее для людей на финансовом рынке, — подчеркивает начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Например, с 10 сентября все участники финансового рынка и их агенты обязаны предоставлять клиентам достоверные сведения об условиях договора и всех потенциальных рисках. Что это будет за информация и какие будут к ней требования, прописывается для каждого продукта отдельно и закрепляется в отраслевых стандартах и нормативах Банка России. Это поможет потребителям финансовых услуг лучше понять инструменты, которыми они хотят воспользоваться, и, как следствие, избежать проблем, связанных с недостаточным информированием. Если компания многократно нарушает установленные правила продажи на финансовом рынке, регулятор имеет право ограничить ее в совершении сделок с физическими лицами и требовать выкупить проданные с нарушением продукты.

Фото: pixabay.com автор: Tumisu

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь

Теги :

страхование
микрофинансовые организации
жалобы
банки


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