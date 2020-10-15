Старшеклассников Томской области отправят на каникулы с 19 октября

Власти Томской области приняли решение изменить сроки осенних каникул. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации региона.
— По решению регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19, с понедельника, 19 октября, на две недели — по 31 октября включительно, уйдут на каникулы ученики 5-11 классов. Начальная школа – 1-4 классы – будут отдыхать с 24 октября по 4 ноября. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся с 19 октября по 4 ноября, — говорится в сообщении.
Как сообщила член штаба, заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова, принятые меры призваны минимизировать число заболевших коронавирусной инфекцией среди учеников, педагогов и других сотрудников школ.
— Каникулы – хороший повод разорвать цепочку контактов. За две недели ситуация с распространением инфекции в учреждениях образования должна стабилизироваться: мы сможем избежать контактов между детьми в классах, педагоги в каникулярный период перейдут на удаленную работу, — подчеркнула Людмила Огородова. — Поэтапное окончание первой четверти и возобновление занятий во второй также дает возможность развести потоки обучающихся.
Вице-губернатор уточнила, что в период каникул во всех образовательных учреждениях Томской области будет проведена дополнительная дезинфекция помещений.
Фото: pixabay.com, автор- Taken
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