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Как заинтересовать молодежь академической музыкой

  • 30/06/2022, 17:39
новости Новосибирска
В Новосибирской филармонии прошла презентация проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор».

Команда проекта «Голоса оркестра. Детальный разбор» создает серию видеороликов, которые популярным и современным языком рассказывают старшеклассникам и молодежи об инструментах симфонического оркестра. Проект нацелен на формирование потребности в посещении концертов академической музыки у молодежной аудитории, что поможет увеличить количество пользователей государственной программы «Пушкинская карта».

— Мы подумали, что было бы здорово рассказать интересующимся людям, которые не учились в музыкальной школе, что происходит на сцене и из чего состоит музыка — не академическим языком, а современным, в первую очередь, показав людей, которые на этих инструментах играют, показать, что они живые люди, — рассказывает один из инициаторов проекта Алексей Кудинов.

Он подчеркнул, что проект создан в партнерстве с Новосибирской филармонией и Новосибирской консерваторией.

Вместе с академическим симфоническим оркестром Новосибирской филармонии, преподавателями и студентами Новосибирской государственной консерватории им. Глинки, проект рассказывает, голоса каких инструментов создают совершенное звучание оркестра.

На презентации команда проекта представила первые видеоролики, подготовленные в рамках проекта, которые посвящены роли фагота и альта в симфоническом оркестре.

— Не секрет, что в Новосибирской области примерно 11% детей в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в музыкальных школах искусств. Именно эти ребята знают, что такое симфонический оркестр и академическая музыка. Вся остальная аудитория общеобразовательных учреждений, к сожалению, практически утратила возможность понимать классическую музыку, поэтому проект настолько своевременен, может, он нужен был даже 10 лет назад, чтобы способствовать большему количеству зрителей в филармонии, которые понимают академическую музыку, — отметила Ольга Иванова, начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования министерства культуры Новосибирской области.

Видеоролики об инструментах симфонического оркестра публикуются в соцсетях и на тематических интернет-площадках, будут показаны на телеканале ОТС. В ближайшее время их дополнят ролики об арфе, ударных, виолончели и кларнете.

Проект «Голоса оркестра. Детальный разбор» АНО Центр «Прямая связь» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

 

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : общество культура город


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