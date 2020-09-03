Кредитная линия для малого бизнеса стала еще доступнее

Возобновляемая кредитная линия позволяет получать средства по мере необходимости в рамках установленного лимита по фиксированной процентной ставке. Ранее банк составлял для клиента график снижения лимита, согласно которому независимо от срока займа кредитная линия снижалась постепенно, равными долями, начиная с четвертого месяца. По новым условиям погашение осуществляется в течение последних 12 месяцев действия договора.

Банк регулярно оптимизирует процесс кредитования МСБ. Например, летом из списка обязательных документов для выдачи кредита была исключена годовая бухгалтерская отчетность. Это сокращает время клиента на подачу заявки и получение заемных средств. А ранее в ОНЛАЙН-офисе банка появилась опция получения справки о начисленной плате за неиспользованный лимит. Данный сервис актуален клиентам, которые кредитуются по форме возобновляемой или невозобновляемой линии.

Получить подробную консультацию по кредитованию МСБ можно в офисах банка либо по телефону 8-800-3333-555.

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Фото: пресс-служба банка