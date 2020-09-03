Куйбышев и Карасук получат деньги на проекты создания комфортной городской среды

Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. В число 160 победителей со всей страны вошли два проекта из Новосибирской области, которые представили г. Куйбышев и г. Карасук, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области, оба муниципальных образования победили в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек». Предварительный максимальный размер предоставляемой федеральной субсидии каждому городу ожидается в объеме 70 млн рублей, проекты будут реализованы в 2021-2022 годах.

Город Куйбышев победил с проектом «Сквер «Городская площадь» в г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области. Концепция благоустройства центральной площади города предполагает раскрытие купеческой истории города – традиционная тематика используется в организации зонирования площади, покрытиях, предлагаемых к установке малых архитектурных формах и перголах (декоративный элемент для вьющихся растений). Для проведения массовых мероприятий предложено устройство сцены и теневых навесов.

Город Карасук представил проект «Концепт-проект формирования территориального оздоровительного многофункционального природного комплекса «Савка» в г. Карасук Карасукского района Новосибирской области». Проектное решение навеяно редкой птицей, обитающей на территории Карасукского района – савкой, которую также называют «Синей птицей». На территории оз. Банное предполагается создание площадки для мероприятий, пирса с судомодельной и спортивной зонами, площадки для наблюдения за утками, возведение павильонов и благоустройство площади перед домом культуры.

Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. По условиям конкурса участники представляли проекты, соответствующие нескольким требованиям (просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития, одобрение и поддержка проекта жителями и др.).

Фото предоставлены пресс-службой правительства Новосибирской области