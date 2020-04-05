Кредитные каникулы не бесплатные

Банк России обращает внимание, что предоставляемая по новому закону о «кредитных каникулах» отсрочка платежей не является бесплатной: в течение льготного периода продолжают начисляться проценты, которые увеличивают сумму задолженности.

— По кредитным картам и потребительским кредитам в льготный период на сумму основного долга (или задолженности по карте) начисляются проценты по льготной ставке, рассчитываемой как 2/3 среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита (займа), которую рассчитывает Банк России и которая была актуальна на дату направления заемщиком требования кредитору, — говорится в сообщении.

По ипотеке также начисляются проценты — по ставке, установленной в договоре ипотеки.

В ЦБ РФ добавили, что если заемщик платит кредитору в льготный период, то эти деньги направляются на уменьшение основного долга по кредиту. Это позволит снизить сумму начисляемых процентов и облегчит завершение окончательных расчетов по кредиту после льготного периода.

Отмечается, что право на получение кредитных каникул есть у россиян, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 годом. Во время льготного периода банкам запрещено начислять штрафы и пени по займам, требовать досрочно вернуть долг, изымать залог или обращаться с претензиями к поручителям.

Закон о кредитных каникулах был подписан президентом России Владимиром Путиным 3 апреля.

По материалам сайта ЦБ РФ

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