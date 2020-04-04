С 12 апреля вводится временный запрет на вывоз из ЕАЭС нескольких видов агропродукции

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении временного запрета на вывоз из стран-членов ЕАЭС нескольких видов агропродукции. Решение размещено на сайте комиссии 2 апреля и вступит в силу по истечении 10 дней с даты публикации, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Меры предприняты «в связи с исключительным случаем, требующим оперативного реагирования в целях недопущения рисков недостатка продовольственных товаров», указано в тексте.

Отмечается, что временные ограничения на экспорт коснутся репчатого лука, чеснока, репы, ржи, риса (за исключением риса из Казахстана), гречихи, проса, крупы и муки грубого помола, гранул из зерна злаков, обрушенного гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, а также соевых бобов и семян подсолнечника. Их вывоз запрещается до 30 июня включительно.

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