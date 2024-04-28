Кредитные мошенники выманили сотни тысяч рублей у жителей Новосибирской области

Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали группу дистанционных мошенников, выманивавших деньги у жителей Новосибирской области и других регионов России.

Преступники организовали колл-центр в Октябрьском районе сибирской столицы.

По информации МВД, 29-летний житель региона создал криминальную схему и вовлек в нее троих своих знакомых в возрасте 30-35 лет. Аферисты, используя нелегальную базу финансовых организаций, звонили людям, оставившим заявки на получение кредита на сайтах в интернете. Они убеждали перечислять им деньги якобы для оплаты открытия счета, страховки, курьерской доставки документов, инкассации.

В настоящее время установлено 5 потерпевших в возрасте от 21 до 64 лет, пострадавших от рук подельников. Это жители Ставропольского и Пермского краев, городов Луганска, Нефтекамска и Калининграда. Общая сумма ущерба превысила 320 тысяч рублей.

По адресам проживания задержанных проведены обыски.

— Обнаружено и изъято: 14 единиц компьютерной техники, 5 модемов, 3 накопителя информации, 30 телефонов, 12 сим-карт различных операторов связи, черновые записи, 20 банковских карт, оформленных на третьих лиц, и денежные средства в размере 156 тысяч рублей, полученные, предположительно, преступным путём, — сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.

Злоумышленники дали признательные показания, им предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Сейчас они находятся под домашним арестом.