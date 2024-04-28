«Изверги!»: в Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки с новорожденными птенцами

В Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки, в котором только что вылупились птенцы. Неприятный инцидент произошел на улице Переездной в частном секторе Заельцовского района.
Местные жители неоднократно просили не тревожить сорочье гнездо, так как оно никому не мешало.
Как сообщили очевидцы, 4 новорожденных птенчиков забрали волонтеры.
Опубликованное в соцсетях видео с уничтожением птичьего дома вызвала неоднозначную реакцию у сибиряков:
— Изверги!
— У каждого своя работа! И ребята делают то, что им сказали — срезать аварийные и которые могут упасть ветки деревья
— Да х*** с ними, с этими сороками, реально проблема-то какая, редкий вид.
— Какие же безмозглые дегенераты работают в городе. Местные попросили не трогать, но как обычно на мнение населения кладут болт.
— Хоть сняли аккуратно, а не просто сбросили.
— Они же живые существа, братья наши меньшие.
— Так скорее всего дерево, на котором гнездо было пришлось убрать в целях безопасности. Они же гнездо целое оставили, волонтеры забрали, так что все ок.
Ранее редакция сообщала о том, что ежи открыли охоту на потомство мелких земноводных. В связи с этим, жители новосибирского Академгородка запустили необычную акцию — спасти лягушек, бегущих к водоемам.
Фото, видео из Телеграм-канала «Инцидент. Новосибирск».
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