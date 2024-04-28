«Изверги!»: в Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки с новорожденными птенцами

В Новосибирске спилили дерево с гнездом сороки, в котором только что вылупились птенцы. Неприятный инцидент произошел на улице Переездной в частном секторе Заельцовского района.

Местные жители неоднократно просили не тревожить сорочье гнездо, так как оно никому не мешало.

Как сообщили очевидцы, 4 новорожденных птенчиков забрали волонтеры.

Опубликованное в соцсетях видео с уничтожением птичьего дома вызвала неоднозначную реакцию у сибиряков:

— Изверги! — У каждого своя работа! И ребята делают то, что им сказали — срезать аварийные и которые могут упасть ветки деревья — Да х*** с ними, с этими сороками, реально проблема-то какая, редкий вид. — Какие же безмозглые дегенераты работают в городе. Местные попросили не трогать, но как обычно на мнение населения кладут болт. — Хоть сняли аккуратно, а не просто сбросили. — Они же живые существа, братья наши меньшие. — Так скорее всего дерево, на котором гнездо было пришлось убрать в целях безопасности. Они же гнездо целое оставили, волонтеры забрали, так что все ок.

Ранее редакция сообщала о том, что ежи открыли охоту на потомство мелких земноводных. В связи с этим, жители новосибирского Академгородка запустили необычную акцию — спасти лягушек, бегущих к водоемам.