Суд взыскал почти 13 млн с экс-директора НИИ туберкулеза в Новосибирске

В Новосибирске суд рассмотрел иск ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава РФ к бывшему директору НИИ туберкулеза Владимиру Краснову. Министерство требовало возмещение ущерба, причиненного преступными действиями Краснова.

— Решением Заельцовского районного суда с Владимира Краснова в пользу ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранений РФ в счет возмещения ущерба взыскана сумма в размере 12 734 090,92 рублей, расходы на проведение экспертизы, — сообщили в суде.

Сам экс-глава НИИ сейчас отбывает срок в колонии за совершенное им преступление.

Дело в отношении Краснова было возбуждено в мае 2020 года по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 миллиона рублей. По версии следствия, фигурант осенью 2019 года при пособничестве работника учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, списав их как непригодное к эксплуатации.

В августе 2023 года суд признал Владимира Краснова виновным и назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.