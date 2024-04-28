Суд взыскал почти 13 млн с экс-директора НИИ туберкулеза в Новосибирске

В Новосибирске суд рассмотрел иск ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Минздрава РФ к бывшему директору НИИ туберкулеза Владимиру Краснову. Министерство требовало возмещение ущерба, причиненного преступными действиями Краснова.
— Решением Заельцовского районного суда с Владимира Краснова в пользу ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здравоохранений РФ в счет возмещения ущерба взыскана сумма в размере 12 734 090,92 рублей, расходы на проведение экспертизы, — сообщили в суде.
Сам экс-глава НИИ сейчас отбывает срок в колонии за совершенное им преступление.
Дело в отношении Краснова было возбуждено в мае 2020 года по факту хищения имущества НИИ на сумму около 1,6 миллиона рублей. По версии следствия, фигурант осенью 2019 года при пособничестве работника учреждения похитил мебель, медицинские кушетки и прочее, списав их как непригодное к эксплуатации.
В августе 2023 года суд признал Владимира Краснова виновным и назначил ему 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: скриншот видео телеканала ОТС
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