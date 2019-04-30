Кредитные рейтинги Новосибирской области повышены до уровня «АА-(RU)», прогноз «Стабильный»

29 апреля 2019 года национальное Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) повысило Новосибирской области кредитный рейтинг до уровня «АА-(RU)». Прогноз по рейтингам «Стабильный». Кредитный рейтинг четырем выпускам облигаций региона, находящимся в обращении, также повышен до уровня «АА-(RU)». Рейтинги Новосибирской области соответствуют инвестиционному уровню, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Повышение рейтинга характеризует позитивную динамику в региональной экономике, структуре бюджета, бюджетной дисциплине, ликвидности и долговой нагрузке. Независимая оценка подтверждает способность региона самостоятельно финансировать расходы бюджета за счет роста налоговых и неналоговых доходов, который обеспечивается благодаря диверсифицированной экономике с высокоразвитым транспортно-логистическим и научно-производственным сегментами. Отмечено постепенное увеличение доли расходов капитального характера.

Агентство положительно оценивает консервативную долговую политику, направленную на обеспечение стабильного уровня государственного долга и снижение расходов на его обслуживание. Позитивно охарактеризованы изменения структуры и графика погашения долговых обязательств Новосибирской области, в том числе благодаря участию Новосибирской области в государственной программе реструктуризации бюджетных кредитов, а также меры, предпринимаемые в целях минимизации процентных расходов.

Снижение долговой нагрузки по итогам 2018 года, а также рост собственных доходов стали ключевыми факторами при принятии решения о повышении кредитного рейтинга.

Агентство прогнозирует сохранение стабильной и прогнозируемой политики региона, направленной на развитие ее экономики, а также консервативный подход при управлении государственным долгом.

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