Подведены итоги конкурсов профессионального мастерства АО «РЭС» за 1 квартал 2019 года

На протяжении нескольких лет в АО «РЭС» на постоянной основе проводятся различные конкурсы профессионального мастерства. Это один из наиболее эффективных инструментов не только для выявления лучших специалистов и наиболее прогрессивных способов осуществления рабочих процессов, но и для последующего распространения передового опыта среди остальных подразделений предприятия.

В конце апреля 2019 года были подведены итоги очередных этапов ежеквартальных конкурсов по определению лучшего мастерского участка и образцовой электроустановки в филиалах АО «РЭС». В рамках этих конкурсов профессионального мастерства электроустановки и трудовые коллективы оцениваются по внушительному перечню показателей.

По результатам голосования экспертной комиссии, победителем в конкурсе «Образцовая электроустановка» по итогам 1 квартала 2019 года признана электрическая подстанция (ПС) 110-10кВ «Вороново», обслуживаемая Северным РЭС филиала АО «РЭС» «Восточные электрические сети». Наряду с остальными участниками конкурса этот объект оценивался по таким критериям, как содержание прилегающей территории, помещений и непосредственно самой электроустановки, оформление и ведение документации, наличие и содержание средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения и др.

В конкурсе «Лучший мастерский участок» первое место занял коллектив бригады службы эксплуатации распределительных пунктов филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

Традиционно, на базе победившего филиала в ближайшее время будет организовано мероприятие по обмену опытом, в ходе которого отличившийся коллектив поделится своими знаниями и навыками, высоко оцененными экспертной комиссией. Кроме того, победителю будет вручена «Почетная грамота» АО «РЭС».

В целом, проведение конкурсов профессионального мастерства в АО «РЭС», безусловно, способствуют внедрению новых идей и подходов к эффективной организации труда, а также направлено на воспитание у работников чувства ответственности и нацеленности на результат.

Фото: предоставлено пресс-службой компании