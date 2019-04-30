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В Новосибирске проверят аккредитации всех спортивных федераций

В городе будет создана рабочая группа для контроля деятельности инструкторского и тренерского состава.
  • 30/04/2019, 18:44
В Новосибирске проверят аккредитации всех спортивных федераций

— Все спортивные школы и клубы должны нести ответственность за каждого ребенка, который переступил их порог. А все тренеры – проходить определенный отбор, иметь психологические навыки общения с подростками, — цитирует начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии горда Новосибирска Анну Терешкову пресс-служба мэрии. — Дети должны понимать свою ответственность перед клубом, в котором они занимаются.

Отмечается, что в Новосибирске будет создана рабочая группа для контроля деятельности инструкторского и тренерского состава спортивных секций и клубов а также планируется проверка аккредитаций всех федераций, а также сертификации тренерского состава.

Фото: pixabay.com, автор- Clker-Free-Vector-Images

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