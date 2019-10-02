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Кредитные рейтинги региона подтверждены на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»

Оценка подтверждает позитивные итоги исполнения облбюджета за 7 месяцев 2019 года с низким уровнем госдолга и отсутствием обязательств по банковским кредитам.
  • 02/10/2019, 11:37
pravitelstvo

27 сентября 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Новосибирской области долгосрочные рейтинги эмитента на уровне «BBB-» со «Стабильным» прогнозом, сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Независимая международная оценка подтверждает позитивные итоги исполнения областного бюджета по итогам 7 месяцев 2019 года с низким уровнем государственного долга и отсутствием на текущий момент обязательств по банковским кредитам.

Подчеркнуто, что в последние годы область демонстрировала устойчивое улучшение показателей бюджета благодаря строгому контролю над расходами, также отмечено намерение о сохранении такого взвешенного подхода в перспективе.

Fitch Ratings отмечает диверсифицированную экономику Новосибирской области со значительным числом компаний в различных секторах, обеспечивающих широкую налоговую базу, особенно в сфере услуг и в обрабатывающих отраслях.

— Агентство положительно оценивает консервативную долговую политику, направленную на обеспечение стабильного уровня государственного долга и снижение расходов на его обслуживание, — говорится в сообщении минфина.

По мнению аналитиков Fitch Ratings, бюджетная политика, проводимой Новосибирской области, способствует созданию условий для привлечения инвестиций и стимулированию развития отраслей экономики.

Фото: Ростислав Нетисов

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