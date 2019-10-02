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Глобальное снижение ставок: кредиты на жилье «комфорт+» от 8, 49%

Партнерские программы с банками как критерий устойчивости и конкурентоспособности.
  • 02/10/2019, 11:40
Юлия Данилова
Маркеры надежности при покупке квартиры в новостройке
Снижение ключевой ставки ЦБ стимулировало банки сделать ответный ход, и сейчас на рынке появились кредиты на жилье со ставкой от 8,9% годовых.

Со второго квартала 2019 года условия покупки новостроек в ипотеку вновь становятся лояльнее. Снижение ключевой ставки ЦБ стимулировало банки сделать ответный ход, и сейчас на рынке появились кредиты на жилье со ставкой от 8,9% годовых. По госпрограммам ставка стартует от 5%. С августа банки анонсировали программы, направленные на снижение первоначального взноса — он начинается с 10-15% от стоимости квартиры. Одним словом, рынок формирует привлекательные условия для покупателя новостройки.

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Дом на Республиканской
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С другой стороны, банки все более жестко оценивают риски застройщиков, работающих на рынке, четко выделяя приоритеты и ключевых союзников. Те, кто зарекомендовал себя в качестве добросовестного партнера, получают аккредитацию на свои объекты, что дает покупателям возможность упрощенного оформления «партнерских» ипотечных сделок. Для клиента это еще один маркер надежности: строительную компанию проверил банк, который готов предоставлять свои ресурсы для оформления ипотеки. Так что при оформлении займа попросите вашего менеджера предоставить вам документы об аккредитации.

Ипотечные программы банков-партнеров ГК «Расцветай», которыми можно воспользоваться при приобретении жилья в ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя, Доме на Федосеева и Доме на Республиканской: 

  • У Альфа-Банка при выходе на сделку в течение месяца базовая ставка начинается от 8,49%.

  • Сбербанк предлагает базовую ставку от 9,3% при первоначальном взносе от 10%.

  • У банка УРАЛСИБ ипотечная ставка по «партнерским» программам начинается от 10,9% годовых.

  • По программе приобретения жилья через «ДОМ.РФ» базовая ставка начинается от 8,7%.

  • Банк ВТБ предоставляет ипотеку на покупку квартир в домах застройщика с базовой ставкой от 9,3% при сумме первоначального взноса от 20%.

  • В Промсвязьбанке в рамках партнерской программы можно взять ипотеку под 8,9% годовых, при этом первоначальный взнос начинается всего от 10%.

  • Газпромбанк готов дать ипотеку под 8,7% годовых.

  • Все объекты ГК «Расцветай» получили аккредитацию в Россельхозбанке. Процентная ставка по ипотечным кредитам банка начинается от 8,9% с первоначальным взносом от 15 %.

*При рождении второго и третьего ребенка покупателям жилья от ГК «Расцветай» доступно оформление «детской ипотеки» — под 4,7% годовых при первоначальном взносе от 20%, в качестве первоначального взноса доступно использование средств материнского капитала.

Впрочем, эксперты рекомендуют покупателям не расслабляться, полностью перекладывая ответственность за выбор объекта вложения средств на банки. Внимательно ознакомьтесь с учредительными и регистрационными документами компании, а также непосредственно с договором купли/продажи. Добросовестный участник рынка предоставит вам копии по первому требованию и не будет возражать против вашей консультации с юристом. Проверяйте деловую репутацию застройщика, в том числе изучите отзывы клиентов, уже купивших квартиры в домах компании. Оцените адекватность негативных комментариев. Обратите особое внимание на соблюдение сроков сдачи объектов — совпадают ли они с заявленными в проектной документации, а также на качество строительства и использованных материалов.

На объектах ГК «Расцветай» в среднем в месяц строятся по 4 этажа. Несколько объектов компания сдала досрочно. Сейчас покупателям доступны квартиры в жилых комплексах «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Гоголя», в Доме на Республиканской и Доме на Федосеева.

Не поленитесь, отследите динамику развития компании за последние годы, скорость возведения домов и обратите внимание на то, есть ли уже готовые проекты, были ли они сданы в заявленный срок.

ГК «Расцветай» входит в число редких для Новосибирска застройщиков, которые строят дома на собственные средства, без привлечения кредитов. За 2019 год в 2,5 раза увеличила долю своего присутствия на рынке региона: с 1,95% до 5,34%. У компании в разработке несколько масштабных проектов жилой застройки в Новосибирске и Московской области.

Для анализа экономических и управленческих показателей деятельности девелопера можно обратиться за дополнительной консультацией к экспертам, собирающим эту информацию с рынка. Аналогичные консультации могут дать и крупные риэлтерские агентства, которые, как правило, сами готовы выступать гарантами таких сделок. Но только при оформлении сделки на покупку квартиры в домах добросовестных застройщиков.

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф
Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской» Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Фото предоставлены ГК «Расцветай»

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