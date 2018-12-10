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Кредитный калькулятор

  • 10/12/2018, 22:10

Сегодня сайт практически каждого банка имеет функцию расчета кредитов – онлайн-калькулятор. Многих клиентов, которые собираются взять кредит, останавливает то, что они представляют процедуру выбора и оформления кредита сложной и малопонятной. Зачастую для потенциальных заемщиков процентная ставка и другие условия кредита кажутся необоснованными. Чтобы устранить это недопонимание и облегчить для клиентов выбор кредитного продукта, банки предлагают потенциальным заемщикам самим рассчитать условия удобного для них займа и выбрать оптимальный вариант.

Для расчета параметров кредита многие банки сегодня используют онлайн-калькуляторы. С помощью онлайн-калькулятора можно увидеть принцип, по которому формируется итоговая сумма выплаты (тело кредита плюс процентная ставка). Как правило, чем больше размер кредита и дольше срок его выплаты, тем выше будет переплата. В калькуляторе ставка может отображаться в виде процента или денежной суммы (возможны комбинированные варианты).

Фактически это поисковик, который показывает существующие кредитные программы банка, но с учетом заданных параметров. Калькулятор показывает только актуальные объявления, поэтому вы можете не беспокоиться о том, что параметры того или иного кредита устарели. При этом заданные параметры не означают то, что банк предоставит именно такой кредит. Условия учитываются только для сужения поиска, и если клиент введет те условия, которым не соответствует ни один кредит, то программа не выдаст ни одного доступного варианта.

Некоторые кредитные калькуляторы показывают только основные параметры займа: его сумму, срок выплаты и процентную ставку. Есть конфигураторы кредита, с помощью которых можно спланировать график платежей, при этом будет видно, какие из них пойдут на погашение процентов, а какие – на выплату основного тела кредита.

С помощью калькулятора легко учесть условия, на которых кредит предоставляется в рамках специальных программ – например, кредиты для пенсионеров, студентов, безработных и других категорий граждан. В некоторых программах можно отметить обеспечение кредита: залог, поручительство, необходимые документы. Существуют также калькуляторы, у которых есть функция для расчетов в рамках определенных кредитных предложений, например, ипотечные займы, автокредиты, экспресс-кредиты и пр.

Сайт «Выберу.ру» предлагает использовать интерактивный калькулятор, в котором учитывается максимальное количество параметров для выбора кредита. При этом сделать это легко: все условия кредитов распределены по тематическим блокам, а среди предложений собраны все актуальные программы кредитования по каждому региону. Кредиты можно сортировать по сумме, сроку выплаты, названию банка, сроку рассмотрения заявки, перечню документов, которые нужно предоставить в банк и многим другим параметрам, чтобы легко и быстро найти нужный кредит.

Фото: предоставлено пресс-службой «Выберу.ру»

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